Bolile neurologice trebuie să fie incluse într-un plan naţional de sănătate

Bolile neurologice trebuie să fie incluse într-un plan național de sănătate

La initiativa Societatii Romane Alzheimer, va fi lansat si propus spre adoptare guvernului Romaniei, un plan national de dementa: Strategia si Planul National de actiuni pe perioada 2014 - 2020.Tema centrala a conferintei din acest an este: Dementa in Romania - pe agenda publica. „In pofida "reformelor" continue din ultimii 22 de ani, sistemul nostru sanitar si social se afla in criza profunda, iar perioada de criza pe care o traversam nu poate fi la infinit o scuza pentru neintroducerea pe agenda publica a problematicii pacientului cu tulburari neurocognitive. Speram ca activitatea noastra sustinuta de lobby de peste 20 de ani sa contribuie la decizia guvernului de a dezvolta o strategie nationala in domeniul dementelor si bolilor neurodegenerative”, a declarat Prof. Dr. Cătălina Tudose, Presedintele Conferintei Nationale Alzheimer 2014.