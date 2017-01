Boli pentru care nu există vindecare, iar tratamentul doar ameliorează simptomele

Medicina a avansat, au apărut medicamente, tehnologii medicale noi, care își aduc aportul la creșterea speranței de viață. Cu toate acestea, și în prezent există o serie de afecțiuni în cazul cărora tratamentul aduce doar ameliorare, nu vindecarea completă. Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, câteva dintre aceste boli. Afecțiunile pentru care medicina nu a descoperit încă soluția pentru a le eradica, ci doar pentru a le ține sub control, prin ameliorarea simptomelor și a stării de sănătate a suferinzilor, se regăsesc, în general, în rândul bolilor cronice. Diabetul necesită tratament toată viața Una dintre afecțiunile care odată diagnosticate necesită tratament întreaga viață este diabetul, caracterizat prin imposibilitatea organismului de a produce insulină pentru menținerea unui nivel adecvat de glucoză în sânge. Există două forme ale bolii: tipul I, cunoscut și ca diabet zaharat insulino-dependent (bolnavii au nevoie de injecții zilnice cu insulină, pentru că sistemul lor imun produce anticorpi care distrug celulele producătoare ale acestui hormon) și tipul II sau diabetul non-insulino-dependent (are debutul după vârsta de 40 de ani și este legat, în general, de factori genetici și obezitate). Tratamentul presupune respectarea unui regim alimentar strict, monitorizarea zilnică a glicemiei și administrarea de insulină, pentru întreaga viață. În lipsa unei terapii adecvate, pot apărea complicații: pierderea vederii, cataracta, insuficiența renală cronică, infarctul de miocard etc. Poliomielita, eradicată printr-un vaccin Infecție acută virală a sistemului nervos, poliomielita mai este cunoscută și sub denumirea de „paralizie infantilă”, fiind cauzat de poliovirus. Primele simptome sunt febra, cefaleea, greața, oboseala și durerea musculară și mai mult de jumătate dintre cazurile diagnosticate au apărut la copiii cu vârste sub cinci ani. Specialiștii atrag atenția că până la 10% dintre bolnavi prezintă simptomele enumerate mai sus. Aproximativ 90% dintre cei afectați nu au niciun simptom. Tratamentul curativ nu există, dar în 1960 a fost realizat un vaccin antipolio, boala fiind eradicată din majoritatea țărilor lumii. Mai este prezentă în Africa și sudul Asiei. Astmul poate fi ținut sub control Afecțiune cronică a plămânilor, astmul este caracterizat prin inflamarea căilor respiratorii superioare și determină episoade de sufocare, respirație șuierătoare (wheezing), tuse. Episoadele de astm pot apărea brusc, durează între câteva ore și câteva zile. Boala nu se vindecă, dar poate fi ținută sub control dacă este depistată din vreme, adică din copilărie (micuțul bolnav respiră mai greu, obosește mai repede decât prietenii lui și spune că nu poate trage aer în piept), dacă sunt evitați factorii favorizanți (alergeni precum praf, puf, medicamente, efort fizic etc) care cauzează crize și dacă este respectată schema terapeutică. Cancerul, una din principalele cauze de deces Neoplaziile reprezintă un grup de boli caracterizate printr-o creștere necontrolată a unor celule anormale din organism. Statisticile arată că, în țările dezvoltate, una din trei persoane este diagnosti-cată cu o formă de cancer, iar afecțiunea are o rată ridicată de mortalitate. În prezent, combi-națiile de terapii au dus la creșterea speranței de viață pentru bolnavi, iar cercetările din biologia celulară și genetică oferă premizele pentru progrese semnificative în depistarea precoce a bolii și eficientizarea tratamentului. Medicii atrag atenția că bolnavii depistați cu cancer pot supraviețui bolii, dacă se prezintă din vreme la consultații. În evidențele specialiștilor oncologi din județul nostru sunt înregistrați aproximativ 18.000 de bolnavi, cele mai răspândite tipuri de cancer fiind cel bronho-pulmonar și de sân. Bolnavii cu HIV/SIDA pot duce o viață aproape de normal Sindromul imunodeficienței uman dobândite (SIDA) este o boală transmisibilă, determinată de virusul imunodeficienței umane (HIV). Afecțiunea atacă și distruge, lent, sistemul uman, apărarea împotriva infecțiilor, lăsând organismul vulnerabil. Boala s-a răspândit în proporții mari în anii ’80, în prezent, în județul Constanța, fiind înregistrați aproximativ 800 de bolnavi HIV/SIDA. Mortalitatea este încă crescută, având în vedere că anual se sting din viață, răpuși de SIDA, aproape 25 de constănțeni. Deși boala nu poate fi vindecată, calitatea vieții suferinzilor poate fi îmbunătățită, dar numai prin respectarea tratamentului, care este extrem de riguros - bolnavii trebuie să meargă periodic la consultații, să ia medicamentația la ore fixe, să se documenteze asupra metodelor moderne de tratament etc. Psoriazisul recidivează O altă afecțiune care nu se vindecă este psoriazisul. Boala este genetică și poate recidiva de mai multe ori pe parcursul vieții, persoanele suferinde trebuind să acorde o atenție deosebită metodelor de protejare a pielii, ca măsură preventivă. Psoriazisul este caracterizat printr-o creștere exagerată a celulelor pielii, ducând la apariția unor plăci roșii, acoperite de cruste albe, proeminente. Leziunile apar pe mâini, tălpi, scalp, coate sau genunchi. Pentru a evita recidiva, bolnavii trebuie să se ferească de clima rece și uscată, să evite rănirea zonelor predispuse apariției plăcilor și să consulte medicul dermatolog înainte de a ingera medicamente antiinflamatorii. Unii specialiști consideră că răceala și gripa se numără printre afecțiunile care nu pot fi vindecate complet, invocând faptul că persoanele afectate vor răci în fiecare iarnă. Alte boli pentru care nu există terapii curative, ci doar de menținere a stării de sănătate sunt insuficiența renală cronică, hipertensiunea arterială, lupus eritematos etc.