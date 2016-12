Boli pe care le puteţi contracta la dentist

Boli pe care le puteți contracta la dentist

Luni, 30 August 2010

O vizită la stomatolog, pentru tratarea unei banale carii, poate avea consecințe dintre cele mai nefaste. Un studiu recent realizat de American Dental Association arată că o bună parte dintre persoanele diagnosti-cate cu afecțiuni grave au fost contaminate în timpul consultului la dentist. Potrivit specialiștilor americani, într-o astfel de conjunctură vă puteți îmbolnăvi de hepatita B și C. Boală infecțioasă, hepatita se transmite prin contact cu sângele unei persoane bolnave. Virusurile hepatice pot fi transmise prin transfuzie de sânge, prin folosirea periuței de dinți a unei persoane care are virusul și chiar prin supunerea la o procedură de endoscopie sau laparoscopie cu un aparat care nu a fost sterilizat corespunzător după ce a fost investigat un bolnav, dar și prin supunerea la o intervenție chirurgicală, într-un cabinet stomatologic. Transmiterea virusurilor este favorizată de neutilizarea mănușilor chirurgicale și de nesterilizarea corespun-zătoare a instrumentarului medical. Totodată, potrivit specialiștilor americani, există numeroase cazuri când pacienții au fost infectați cu virusul HIV în timpul procedurilor stomatologice, tot urmare a faptului că aparatele și instrumentarul nu au fost sterilizate. Mai mult, aceste situații sunt favorizate și de faptul că persoanele seropozitive sunt reticente în a-și mărturisi afecțiunea. Potrivit unui studiu realizat la începutul acestui an, în țara noastră, opt din zece bolnavi nu consideră că este necesar să-i informeze pe medicii pe care îi consultă (alții decât cei infecționiști, care îi țin sub supraveghere pentru infectarea HIV/SIDA) că sunt seropozitivi. Iar dacă nu efectuați periodic analizele medicale, puteți fi bolnav fără ca măcar să știți. Medicii infecționiști spun că o persoană infectată cu virusul HIV poate trăi între 10 și 15 ani fără să mani-feste un simptom care să-i dea de bănuit. O altă afecțiune de care vă puteți îmbolnăvi este tuberculoza. Această boală este transmisă pe calea aerului, de la persoanele infectate cu bacilul Koch. Principalul simptom este tusea (prezentă la 70% dintre pacienți), dar sunt resimțite și semne precum expectorațiile, scăderea în greutate etc. Sunt predispuse îmbolnăvirii persoanele care au un ritm de viață alert, care mănâncă pe fugă, fumează, nu se odihnesc noaptea. Cei mai mulți pacienți provin din rândul salariaților și studenților, au atras atenția medicii, iar nu dintre oamenii străzii sau pensionari, cum se crede. Recomandat este ca în momentul consultului, medicul stomatolog să poarte în permanență o mască. Din aceste motive, alegeți-vă cu grijă cabinetele stomatologice unde vă tratați, căci în țara noastră în aproape jumătate dintre unități nu sunt respectate normele europene de sterilizare a instrumentarului medical.