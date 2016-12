Boli care se citesc în unghii

Ştire online publicată Marţi, 09 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Unghiile de la mâini cresc cu aproximativ 0,3 cm pe lună, iar unghiile de la picioare, de trei ori mai încet. Unghiile pot fi afectate în anumite boli ale organismului, în general, și, în unele boli cutanate, în particular. În cazul psoriazisului, pe lângă leziunile cutanate, pot apărea, la nivelul unghiilor depresiuni punctiforme, desprinderea unghiei de patul unghial, îngroșarea unghiilor sau striuri longitudinale. În eczeme, unghiile pot prezenta striuri transversale și, de asemenea, depresiuni punctiforme. Această friabilitate unghială poate apărea și la copiii diagnosticați cu dermatită atopică, fiind independentă de avitaminoze, boli provocate de lipsa vitaminelor din organism. Totuși, friabilitatea unghială nu exclude avitaminoza și, de aceea, mai ales la copii, investigațiile de laborator recomandate de medicul pediatru trebuie obligatoriu făcute. Pelada este, de asemenea, o afecțiune care poate prezenta, la nivelul unghiilor, aceleași depresiuni punctiforme și striuri longitudinale, de care am mai amintit. Și numeroase boli ale organismului, în general, pot debuta sau evolua cu modificări la nivelul unghiilor. De exemplu, în cirozele hepatice, pot apărea benzi paralele, formând așa numita leuconichie. În anemia feriprivă, adică anemia provocată de lipsa de fier, unghiile pot fi curbate, concave și friabile. În tireotoxicoză, o afecțiune a glandei tiroide (hipertiroidia), apare onicoliza (desprinderea unghiei de patul unghial) și/sau o depresiune transversală cunoscută sub numele de „liniile Beau”. Unghii și degete hipocratice (unghii lucioase și curbate convex, comparate foarte plastic cu sticla de ceas și degetele mâinilor cu falangele distale îngroșate, așa-zisele degete de toboșar) pot apărea în bolile cardiovasculare cianozante, în cancerul pulmonar, în ciroza hepatică și în fistulele arterio-venoase.