Boala fără simptome face ravagii! Cum ajung pacienţii în stare critică

Boala fără simptome face ravagii! Cum ajung pacienții în stare critică

Hepatita B poate ucide dacă nu se iau la timp măsuri de depistare și tratare a ei.Testarea pentru depistarea infecției, urmată, dacă este cazul, de un tratament realizat la timp și respectarea unui stil de viață fără abuzuri (alcool, tutun, excese alimentare) pot face ca boala să nu progreseze și să nu apară complicații grave, cum ar fi ciroza hepatică sau cancerul hepatic. În plus, se elimină riscul de infectare a celorlalte persoane cu care se intră în contact.Boala poate evolua „tăcut” (fără simptome) către cancer și, din acest motiv, e recomandat ca toate persoanele care au infecția cu virus B, indiferent dacă sunt sau nu sub tratament, să meargă la control cel puțin o dată pe an. În caz de cancer hepatic, singura soluție este un transplant de ficat.