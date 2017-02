Boala celiacă la copii. Singurul tratament - eliminarea glutenului din alimentaţie

Boala celiacă la copii. Singurul tratament - eliminarea glutenului din alimentație

Boala celiacă este o afecțiune imunologică, cronică, declanșată de gluten, care apare la persoanele predispuse genetic. În ceea ce privește manifestările clinice, acestea sunt variate, de intensitate diferită și pot apărea la orice vârstă. „Factorul declanșator este reprezentat de gluten, proteina care se găsește în grâu și în proteine similare din orz, secară etc. Reacția imună duce la inflamație intestinală și afectarea absorbției substanțelor nutritive. Eliminarea glutenului din dietă este urmată, însă, de ameliorarea și normalizarea arhitecturii microscopice intestinale. Trebuie precizat că există și o anumită predispoziție genetică pentru boală, care se poate determina prin analize de laborator. De asemenea, boala apare mai frecvent la unele grupuri de risc, precum pacienți cu diabet zaharat de tip I, tiroidită autoimună sau în unele sindroame genetice (Down, Turner, Williams)”, a declarat pentru „Cuget Liber”, dr. Adriana Bălașa, medic specia-lizat pe Gastroenterologie Pediatrică. Aceasta a precizat că manifestările clinice clasice sunt cele gastrointestinale și apar în mod special la copilul mic, la doar câteva luni după introducerea glutenului (cereale, biscuiți, pâine) în alimentație. Acești copii pot prezenta diaree cronică, vărsături, dureri abdominale recurente, distensie abdominală, stagnare ponderală. În plus, semnele extra-digestive sunt mai frecvente și pot apărea la orice vârstă.Din nefericire, acești copii pot avea leziuni de dermatită herpetiformă, pot stagna în greutate, pot suferi de afectarea smalțului dentar ori de vreo anemie care nu răspunde la tratamentul cu fier. La toate acestea se poate adăuga pubertatea întârziată și oboseala neexplicată.Desigur, există și copii cu boală celiacă, ce pot fi asimptomatici. Acest lucru nu poate exclude boala, în special la pacienții din grupele de risc.De precizat că, singurul tratament al bolii este eliminarea glutenului din alimentație, adică se exclud alimentele care conțin grâu, orz, secară. Ovăzul nu conține gluten, dar poate fi contaminat, dacă este prelucrat pe aceleași linii cu celelalte cereale. „În afară de alimentele care conțin gluten, trebuie excluse și alimentele care conțin surse ascunse de gluten (mezeluri, conserve, înghețată, unele tipuri de ciocolată, mixuri de condimente). De aceea, se recomandă citirea tuturor etichetelor produselor, pentru că netratată, boala poate avea complicații tardive, precum apariția osteoporozei sau a limfoamelor intestinale”, a explicat pediatrul.