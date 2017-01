Boala care ucide în somn poate fi tratată foarte simplu

Persoanele care sforăie zgomotos, încât nici partenerul nu se poate odihni cum trebuie, cărora li se oprește, frecvent, respirația în somn și care au, apoi, o stare de somnolență toată ziua, pot suferi de sindromul apneei în somn. Această afecțiune este tot mai des diagnosticată în ultimii ani, deși este puțin cunoscută printre pacienți și chiar și printre medici. Este periculoasă căci poate duce la moarte subită în somn, dacă nu este tratată. Sindromul apneei în somn este cunoscut din 1918. Charles Dickens nota în The postume paper of the Pickwick Club descrierea unui pacient obez, cu somnolență cauzată de apneea în somn. În 1980 a început să fie folosit aparatul CPAP, cu ajutorul căruia este tratată boala. În România însă, afecțiunea nu este recunoscută nici până în prezent. Cu toate acestea, tot mai mulți constănțeni recunosc că au simptomele bolii și cer ajutorul medicilor. „Boala este diagnosticată ușor, tratamentul este eficient și întreaga stare de sănătate este îmbunătățită", a afirmat dr. Vera Pall, medic pneumolog. Tot ce trebuie pacientul să facă este să doarmă cu o mască pe față (conectată la aparatul CPAP), care îl ajută să respire mai bine.