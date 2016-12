Boala Alzheimer poate fi prevenită. Ce este de făcut pentru a ne păstra luciditatea

Boala Alzheimer sau demența este mai frecventă la persoanele în vârstă, dar pentru a nu suferi de această boală, putem să adoptăm un anumit stil de viață, astfel încât să ocolim simptomele devastatoare ale acestei afecțiuni. Odată cu creșterea speranței de viață, cazurile de Alzheimer sunt din ce în ce mai multe.În ultimul deceniu, cercetătorii au identificat numeroși factori biologici și ai stilului de viață care previn această afecțiune, deschizând calea către definirea unor strategii preventive.„Mâncați pește gras, cel puțin o dată pe săptămână. Știți probabil că somonul este bun pentru inimă. Însă e posibil să fie la fel de bun, sau chiar mai bun, și pentru creier. Aceste beneficii se datorează acizilor grași omega 3, în special acidului docosahexaenoic (DHA), care intră în cantități mari în com-ponența creierului. Un nivel scăzut al acestor acizi este asociat cu probleme de memorie, învățare și chiar Alzheimer. Se consideră că DHA protejează creierul împotriva acumulărilor de proteine beta-amiloide, răspunzătoare de leziunile cerebrale cunoscute sub numele de plăci, specifice bolii Alzheimer", explică specialiștii Medstar General Hospital.De asemenea, acizii grași combat inflamația, ce favorizează acumularea de proteine în creier. Conform unui studiu asupra populației, cei care consumă pește cel puțin o dată pe săptămână, chiar și după 65 de ani, au un risc cu 60% mai mic de a face boalaAlzheimer față de cei care mănâncă pește mai rar. Dacă nu vă place peștele, vorbiți cu medicul despre posibilitatea de a lua zilnic, 1-2 grame de ulei de pește.Exersați-vă creierul!De fiecare dată când vă puneți creierul la încercare, învățând lucruri noi sau făcând ceva deosebit, cum ar fi să jucați șah sau pur și simplu să vă spălați pe dinți cu cealaltă mână, creați noi legături între celulele cerebrale, iar astfel, creierul devine mai puternic. Cercetările sugerează că stimularea mentală zilnică reduce riscul bolii Alzheimer cu 47-75%. Prin urmare, dezlegați cuvinte încrucișate și gândiți-vă să învățați o limbă străină sau să cântați la un instrument.Beneficiile activității fiziceMersul pe jos, în ritm rapid, maximum 30 de minute reduce riscul bolii Alzheimer cu 50%, conform specialiștilor.„Activitatea fizică are numeroase beneficii, printre care se numără intensificarea circulației cerebrale și creșterea producției de factor neurotrofic derivate din creier, un «fertilizator» care încurajează celulele nervoase din creier să se multiplice și să creeze noi legături. Dacă sunteți obez, riscul bolii Alzheimer este aproape de două ori mai mare decât în cazul per-soanelor cu greutate normală. Gră-simea corporală excedentară, mai ales cea din jurul abdomenului, mărește riscul afecțiunilor cardiace și diabetului, care predispun la Alzheimer. În plus, grăsimea în sine eliberează compuși ce favorizează inflamația cerebrală", mai spun specialiștii.