„Boala albastră“ ameninţă sănătatea copiilor

„Boala albastră“ amenință sănătatea copiilor

Copilul are probleme cu respirația, se colorează cu albastru în jurul gurii? Sunt primele simptome ale intoxicației cu nitriți, substanțe care se găsesc în apa fântânilor din mediul rural cu precădere. Conform cercetărilor medicale, efectele intoxicației cu nitriți se manifestă, în principal, la copiii de până la trei ani, deoarece ficatul acestora nu este capabil să filtreze nitriții care ajung în sânge. Concentrațiile masive de nitriți afectează pe termen lung evoluția psihomotorie a copiilor. Cercetătorii au atestat o scădere cu până la șapte puncte a coeficientului de inteligență la copiii cu vârste cuprinse între cinci și 10 ani care beau apă contaminată cu nitriți. De asemenea, aceștia manifestă o scădere a imunității la agenții patogeni din apă și, implicit, o creștere a incidenței bolilor hidrice (așa numitele deranjamente stomacale). Apă plată pentru copiii cu vârste între 0 și trei ani Nivelul scăzut al apei din fântâni din această vară a dus la creșterea valorilor de nitriți, așa cum ne-a spus Luiza Căruceru, medic primar la laboratorul Igiena mediului din cadrul Autorității de Sănătate Publică a Județului Constanța. „Fântânile sunt cele mai infectate cu nitriți, care derivă din nitrați. De asemenea, în urma testelor efectuate în laboratorul nostru, apa fântânilor a fost afectată și din punct de vedere microbiologic. Majoritatea fântânilor sunt deschise, oamenii vin cu gălețile din gospodărie, le mai lasă pe jos apoi le introduc în fântână“ – a declarat medicul primar. În urma controalelor, s-au făcut adrese către primării și către prefectură și s-au dispus măsuri. Primăriile pe raza cărora fântânile sunt infestate sunt obligate să asigure copiilor cu vârste între 0 și trei ani apă plată. Șapte copii au ajuns la spital Este foarte important ca sugarii să fie alăptați la sân. Chiar dacă mama bea apă dintr-o fântână infestată, organismul ei este în măsură să neutralizeze substanțele toxice. În cazul copilului nedezvoltat, care suferă de alte boli digestive, riscul îmbolnăvirii cu nitrați se amplifică. Pe parcursul acestui an, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța au fost internați șapte copii intoxicați cu nitriți, așa cum ne-a spus Luiza Căruceru. Curios, unul dintre ei era din Cumpăna, unde există sistem centralizat de apă potabilă. Mama micuțului i-a dat să bea apă din fântâna din gospodărie, deși nu era nevoie decât să treacă strada pentru a lua apă potabilă. Medicii spun că este interzis să se prepare laptele praf pentru sugari cu apă din fântână. Un copil clinic sănătos, care a împlinit vârsta de trei ani nu este afectat de concentrația de nitriți din fântâni. În schimb, riscul de îmbolnăvire este mare la femeile însărcinate.Copilul are probleme cu respirația, se colorează cu albastru în jurul gurii? 