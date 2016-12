Bine de ştiut! Cum acorzi primul ajutor în caz de insolaţie

Bine de știut! Cum acorzi primul ajutor în caz de insolație

Inaintea aparitiei insolatiei, pacientul poate mai intai avea simptome de epuizare (oboseala) din cauza caldurii. Netratata corespunzator aceasta se poate transforma in insolatie. Simptomatologia acestei epuizari include oboseala, slabiciune, cefalee (dureri de cap), ameteli sau greata si tegumente palide, reci si umede. Nu sunt prezente modificari in starea de constienta a pacientului.Simptomele insolatiei includ modificari in starea de constienta ca de exemplu confuzie, delir sau chiar pierderea starii de constienta si tegumente rosii, calde si uscate, chiar si in axila (subsuoara).Insolatia este o urgenta medicala. Chiar si cu tratamentul efectuat de urgenta, ea poate pune viata in pericol sau se poate solda cu complicatii serioase, pe termen lung, scrie sfatulmedicului.ro.Intregul corp al pacientului trebuie racorit cu apa rece, dar nu foarte rece, care poate fi pulverizata pe corp sau aplicata cu ajutorul unui burete, reusindu-se astfel scaderea temperaturii corporale. Trebuie urmarite semnele care prevestesc o evolutie rapida spre insolatie.Se pot aplica pachete de gheata pe abdomen, pe gat si in axile (subsuoara), locuri unde vasele de sange mari se gasesc la suprafata tegumetului.