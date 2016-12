Bine de ştiut! Cât de periculoasă este lipsa somnului

Bine de știut! Cât de periculoasă este lipsa somnului

Ai ochii deschiși. Te uiți la ceas. Îți auzi bătăile ritmice ale inimii. Din nou, este trei dimineața, iar tu ești trează… mai sunt doar trei ore până când trebuie să te trezești, să-ți ascunzi cearcănele sub corector și să înfrunți lumea.Dacă asta ți se întâmplă în fiecare noapte, află că nu ești singura. Un studiu realizat de Universitatea Keele a arătat că una din trei femei are o problemă serioasă cu somnul. În plus, femeile sunt mai predispuse la insomnie decât bărbații. Mai mult de jumătate dintre acestea se trezesc de câteva ori în nopți diferite, iar 26% dintre femei nu se odihnesc normal aproape în nici o noapte. Cu siguranță știi că una dintre principalele reguli pentru a-ți face somnul de frumusețe este să închizi telefonul, tableta sau televizorul înainte de a te băga în pat. Lumina dispozitivelor electronice afectează calitatea somnului, așa că o ultimă verificare a paginii de Facebook, înainte de culcare, nu pare să fie cea mai înțeleaptă decizie. Paradoxal, cea mai nouă metodă de combatere a insomniei implică descărcarea unei aplicații, scrie avantaje.ro.