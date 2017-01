Recomandată femeilor

Berea întârzie menopauza cu doi ani

Alcoolul are efecte benefice asupra organismului, dar numai dacă este consumat cu moderație. Medicii susțin chiar că un pahar de vin pe zi duce la creșterea performanțelor mentale și vă ajută să îmbătrâniți frumos. De asemenea, băutorii de bere au de câștigat, dacă știu cum să consume această licoare: sunt mai protejați în fața unor boli precum osteoporoza și diabetul zaharat. Consumul de alcool a fost asociat, în nenumărate rânduri, cu boli dintre cele mai grave: ciroză hepatică, pancreatită acută, accidente vasculare. Medicii susțin însă că astfel de efecte apar în urma excesului, iar organismul uman poate avea de câștigat de pe urma licorilor, cât timp suntem guvernați de moderație. Dr. Eduard Circo, șeful Compartimentului de Endocrinologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a ales beneficiile și riscurile consumului de alcool ca temă pentru prezentarea care a deschis sesiunea științifică a Congresului Național de Endocrinologie, ce se desfășoară, în perioada 2 - 5 septembrie, la Constanța. Vinul, leacul bătrâneții Specialistul și-a îndreptat atenția către cele două licori atât de îndrăgite românilor, vinul și berea. Potrivit medicului, vinul conține antioxidanți, în special resveratrolul (regăsit în sâmburii și pielița strugurilor) care protejează celulele sănătoase ale organismului. Prin urmare, licoarea lui Bachus are proprietăți anticancerigene, căci blochează crearea de vase de sânge în jurul tumorilor, împiedicând astfel posibilitatea lor de a se „hrăni”. Pe de altă parte, vinul ajută la îmbunătățirea circulației periferice. „Favorizează circulația miocardică și cea periferică. În cazul femeilor, în special al celor aflate la menopauză este benefic, întrucât scade riscul de infarct. Dar numai dacă nu există boli cerebro-vasculare”, a arătat dr. Eduard Circo. Un alt aspect pe care specialistul l-a punctat a fost contribuția substanțelor din vin la îmbunătățirea proprietăților mentale. „Testele cognitive au arătat creșteri ale nivelului cognitiv la băutori, comparativ cu abstinenții”, a afirmat Dr. Eduard Circo. Iar pentru a concluziona cu privire la efectele benefice ale vinului, medicul a invocat un citat din Platon, dovedit adevărat, între timp, de cercetători: „Vinul este leacul bătrâneții” - tocmai ca urmare a proprietăților antibacteriene și antivirale. Cheia este însă consumul moderat. Adică femeilor le sunt permise numai 200 ml, zilnic, iar bărbaților, 500 ml. În cazul reprezentanților sexului tare care au activități solicitante, cantitatea poate crește până la 1.000 ml pe zi. Gravidele pot să bea bere Berea aduce, la rândul ei, o serie de beneficii organismului, dar, la fel, numai dacă este consumată cumpătat: 300 ml femeile și 500 ml, bărbații, pe zi. „Băutorii de bere sunt mai optimiști și sunt protejați împotriva bolilor cardiovasculare și neoplazice. O bere pe zi scade riscul de infarct”, a afirmat specialistul. Licoarea este recomandată, datorită substanțelor conținute, sportivilor și persoanelor aflate în convalescență, întrucât „ajută la recuperarea energetică”. „Este recomandată și femeilor, căci întârzie menopauza cu aproximativ doi ani”, a mai arătat dr. Eduard Circo. Iar beneficiile pot continua: efect de anti-îmbătrânire, protector pentru mucoasa gastrică, antidiuretic, stimulează creșterea oaselor în perioada fetală - astfel, poate fi consumat și de gravide -, întârzie instalarea diabetului zaharat, protejează împotriva osteoporozei. Specialistul a subliniat chiar că berea, contrar credinței populare, nu îngrașă. „În combinație cu alimentele consumate, precum alunele și cârnăciorii, duce la îngrășare. Berea are un conținut foarte scăzut în calorii și asigură 17% din fibrele necesare organismului”, a explicat medicul endocrinolog.