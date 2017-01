Beneficiile uleiului de măsline asupra pielii şi părului

Beneficiile uleiului de măsline asupra pielii și părului

Uleiul de masline are un continut ridicat de acizi grasi monosaturati, care hidrateaza in profunzime pielea uscata si parul deteriorat, fiind totodata bogat in antioxidanti, care incetinesc procesul de imbatranire si previn aparitia ridurilor premature. Sa nu uitam de surplusul de vitamina A si E, care contribuie la mentinerea elasticitatii pielii, asigurand in acelasi timp un par bogat si sanatos, scrie divahair.ro.Daca pe timp de vara ne confruntam cu problema pielii grase si uleioase, in sezonul rece, din cauza temperaturilor tot mai scazute, pielea noastra se usuca, devine aspra si mult mai predispusa iritatiilor. Tocmai de aceea, este esential ca mai ales in aceasta perioada din an, sa introduci in ritualul tau de frumusete, produse pe baza de ulei de masline. Gratie complexului sau bogat in acizi grasi, uleiul de masline care se regaseste in produsele cosmetice, contribuie la restabilirea ph-ului natural al pielii, hidratand si hranind in profunzime pielea uscata.