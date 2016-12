Beneficiile pătrunjelului asupra sănătăţii

Beneficiile pătrunjelului asupra sănătății

Printre cele mai populare plante culinare din lume, pătrunjelul este unul dintre cele șapte condimente care luptă împotriva bolilor, alături de ghimbir, oregano, scorțișoară, șofran, salvie și ardei roșu iute. Pătrunjelul are importante calități nutritive și contribuie la vindecarea mai multor afecțiuni. Datorită conținutului bogat de fier, dar și a vitaminei C, previne anemia. Totodată, pătrunjelul crește capacitatea antioxidantă a sângelui, distruge bacteriile și ameliorează respirația urât mirositoare. Această plantă îmbunătățește digestia proteinelor și a grăsimilor, stimulează funcția ficatului și are efect diuretic. Pătrunjelul este eficient și în tratarea multora dintre bolile renale și ale aparatului urinar. În plus, nivelul ridicat de vitamina C, betacaroten, vitamina B12 și acizi grași esențiali care se găsesc în pătrunjel întăresc sistemul imunitar.Pătrunjelul inhibă formarea tumorilor, în special cele existente la nivelul plămânilor, ameliorează durerile reumatice, tratează unele afecțiuni ale splinei și înlătură oboseala.