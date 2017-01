Beneficiile non-contraceptive ale anticonceptionalelor

Pe langa rolul lor principal, acela de a preveni aparitia unei sarcini nedorite, anticonceptionalele sunt utilizate si ca tratament in cazul anumitor afectiuni sau in scop preventiv. Astfel, beneficiile non-contraceptive ale pilulelor, pentru care exista evidente clinice, devin adesea un criteriu de selectie in momentul prescrierii unui anumit tip de anticonceptionale.Pilulele contraceptive pot proteja impotriva aparitiei chisturilor ovariene functionale, care apar in urma ovulatiei, a bolilor inflamatorii pelvine simptomatice (care se manifesta prin dureri intre menstruatii sau la contactul sexual, scurgeri vaginale modificate) si a riscurilor asociate sarcinii, precum sarcina extrauterina, scrie paginamedicala.ro.