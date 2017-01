Beneficiile miezului de nucă asupra sănătăţii

Beneficiile miezului de nucă asupra sănătății

Ştire online publicată Vineri, 05 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Multe persoane se feresc să mănânce miez de nucă, pe motiv că îngrașă. Într-adevăr, spun nutriționiștii, are o valoare calorică mai mare decât a cărnii, dar nuca este sațioasă, sănătoasă, iar grăsimile conținute sunt nesaturate, contribuind la scăderea colesterolului. Beneficiile aduse de consumul de miez de nucă pentru sănătate sunt nenumărate, în special pentru inimă, stomac sau memorie. Antioxidanții conținuți de miezul de nucă reglează tensiunea arterială, iar datorită vitaminei E consumatorii au un risc scăzut de atac de cord. Opt nuci pe zi țin arterele flexibile și previn atacul vascular cerebral, se arată într-un studiu american recent. Bărbații ar trebui să mănânce des nuci, deoarece tratează sterilitatea și impotența. Miezul de nucă prăjit combate infecțiile urinare, dar poate fi folosit și pentru a scăpa de tuse. Este un excelent vermifug, eliminând tenia. Datorită conținutului bogat în cupru, nucile sunt indicate în dieta persoanelor cu anemie. Miezul a 20 de nuci, consumat zilnic, e un tratament eficient pentru psoriazis, acnee sau eczeme alergice, ba chiar rezolvă și ac-neea. Un nou studiu arată că nucile sunt benefice pacienților diagnosticați cu diabet de tip II, menținând sub control limitele de insulină. Potrivit experților, un aport zilnic de 30 de grame de nuci reduce riscurile agravării bolii. Totuși, există și contraindicații. Persoanele care suferă de hepatită nu trebuie să consume nuci decât în cantități reduse.