Beneficiile fructelor roşii

Beneficiile fructelor roșii

Ştire online publicată Joi, 23 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Zmeura este recomandată în caz de arsuri la stomac, ulcer gastric duodenal dar numai consumată fără zahăr și fără miere, câte 100-200 grame pe zi, înainte de masă. Totodată este recomandată în cazuri de astenie, dermatoze, constipație, afecțiuni ale bilei. Sucul de zmeură amestecat cu cel de coacăze, diluat în apă, este indicat în cazuri de stări febrile, infecțioase, rujeolă, scarlatină, inflamații urinare. De asemenea, ceaiul din vârfuri de zmeură (verzi sau uscate) stabilizează glicemia și stimulează pancreasul. Frunzele au proprietăți astringente, diuretice, laxative. Sucul de coacăze roșii are efect diuretic și depurativ. Acțiunea lui se manifestă asupra circulației sângelui, asupra ficatului (insuficiență și congestie hepatică), asupra inflamațiilor tubului digestiv și ale căilor urinare, asupra reumatismului și gutei. Coctailul de cireșe și vișine ajută la remineralizarea și la energizarea organismului, după perioade foarte solicitante și stresante. Această băutură este regeneratoare și are și proprietăți antireumatice.Zmeura este recomandată în caz de arsuri la stomac, ulcer gastric duodenal dar numai consumată fără zahăr și fără miere, câte 100-200 grame pe zi, înainte de masă. Totodată este recomandată în cazuri de astenie, dermatoze, constipație, afecțiuni ale bilei. Sucul de zmeură amestecat cu cel de coacăze, diluat în apă, este indicat în cazuri de stări febrile, infecțioase, rujeolă, scarlatină, inflamații urinare. De asemenea, ceaiul din vârfuri de zmeură (verzi sau uscate) stabilizează glicemia și stimulează pancreasul. Frunzele au proprietăți astringente, diuretice, laxative. Sucul de coacăze roșii are efect diuretic și depurativ. Acțiunea lui se manifestă asupra circulației sângelui, asupra ficatului (insuficiență și congestie hepatică), asupra inflamațiilor tubului digestiv și ale căilor urinare, asupra reumatismului și gutei. Coctailul de cireșe și vișine ajută la remineralizarea și la energizarea organismului, după perioade foarte solicitante și stresante. Această băutură este regeneratoare și are și proprietăți antireumatice.