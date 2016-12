Beneficii nebanuite ale propolisului

Propolisul este foarte puternic in eliminarea bacteriilor. De altfel, acesta era si este folosit pentru tratarea racelilor, tocmai pentru ca are puterea dea omori bacteriile din tot organismul. Acesta este si motivul pentru care propolisul te ajuta instantaneu sa scapi de iritatiile din gat.De aici a pornit ideea ca propolisul ar fi un „medicament" doar pentru raceala, uitandu-se care ii sunt celelalte beneficii.Acidul azotic este una dintre substantele importante pentru sanatatea fiecaruia. Interiorul vaselor tale de sange foloseste acidul azotic pentru a relaxa muschii. In acest fel, creste si fluxul sanguin.Un alt beneficiu al propolisului este acela de a ajuta in construirea si mentinerea unui tesut osos sanatos.Astfel, oamenii de stiinta recomanda propolisul pentru bolile de oase precum osteoporoza. Daca suferi de scaderea densitatii osoase sau ai un membru in familie care are aceasta problema, trebuie sa stii ca o doza zilnica de propolis poate fi foarte eficienta, scrie divahaier.ro.