Bebeluşul are icter. Este un semnal de alarmă pentru părinţi?

Sfatul specialistului Euromaterna

Bebelușul are icter. Este un semnal de alarmă pentru părinți?

Ştire online publicată Joi, 09 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Bucuria venirii pe lume a unui bebeluș este umbrită atunci când apare o problemă de sănătate. Iar una dintre problemele frecvent semnalate de proaspetele mămici este icterul.Colorarea pielii nou-născutului și a părții albe a globului ocular (sclera) în galben este denumită, în termeni medicali, icter. Aceas-tă afecțiune apare urmare a acumulării unei cantități mari de bilirubină (substanță produsă prin distrugerea celulelor roșii îmbătrânite, la nivelul ficatului, ce duce și la apariția icterului) în sânge și, cum este și de așteptat, le alarmează pe proaspetele mămici. Însă, ceea ce trebuie să știe acestea, după cum a subliniat dr. Lenuța Malcea, medic primar pediatru și specialist neonatolog în cadrul Spitalului Euromaterna, este faptul că icterul este de două feluri: fiziologic și patologic (semn al altei afecțiuni, posibil mai grave!).„Majoritatea icterelor neonatale se manifestă în perioada în care nou-născutul este încă în maternitate, căci debutează după primele 24 de ore de la naștere. Icterul fiziologic este prezent la aproximativ 85-90% dintre nou-născuți. La nivelul tegumentelor și mucoaselor are o intensitate slabă sau medie, iar nou-născutul are o stare generală bună”, a explicat dr. Malcea, adăugând că se observă, de asemenea, că apetitul micuțului nu este afectat, iar investigațiile arată că ficatul și splina au dimensiuni normale, iar scaunele și urina nu sunt modificate.Se impun și analize de laborator, care evidențiază, în cazul icterului fiziologic, o valoare ușor crescută a bilirubinei totale, în vreme ce restul analizelor (hemoglobina, sideremia reticulocitele, probele hepatice) sunt în limite normale.„Icterul fiziologic se ameliorează în șapte - zece zile la bebelușii născuți la termen. La cei prematuri, icterul este mai intens și mai prelungit”, a mai explicat medicul pediatru - neonatolog.Când este semn de boalăÎn schimb, icterul de sorginte patologică poate indica prezența unor boli precum: obstrucția de căi biliare, sindromul Dubin Johnson, sindromul Rotor (afecțiuni genetice), hepatite acute și cronice, septicemie, sifilis congenital precoce. Asemenea icterului fiziolofic, și cel patologic debutează în primele 24 de ore de la venirea pe lume. Dar diferența este că starea clinică se modifică, apare creșterea în volum a ficatului și a splinei, apar modificări ale urinei și scaunului.Sunt necesare, obligatoriu, investigațiile de laborator, care vor stabili nivelul bilirubinei, hemoglobinei, reticulocitelor etc., stabilindu-se, astfel, ce fel de icter patologic este, urmând ca medicul specialist să stabilească terapia ce se impune.„Starea generală a nou-născutului este legată de etiologia icterului, iar evoluția este în funcție de etiologia fiecărei forme de boală”, a concluzionat dr. Lenuța Malcea.