Bebeluşul are febră, părinţii sunt panicaţi! Ce e de făcut?

Sfatul specialistului Euromaterna

Bebelușul are febră, părinții sunt panicați! Ce e de făcut?

Cel mai frecvent motiv pentru care părinții ajung cu micuții lor la doctor este febra. Dr. Ionela Popescu, medic pediatru în Spitalul Euromaterna, explică în ce mod trebuie măsurată temperatura celor mici și, mai ales, ce măsuri trebuie luate imediat.Măsurarea temperaturii copilului pare atât de simplă. În realitate, tocmai marea varietate a dispozitivelor - cutanate, rectale sau timpanice - face ca alegerea să nu fi fost nicicând mai dificilă pentru părinți, consideră dr. Ionela Popescu, medic primar pediatru în cadrul Spitalului Euromaterna.„Plecând de la aceste premise, voi face câteva precizări care să vină în ajutorul părinților când e vorba de copilul febril. Temperatura normală a corpului uman este 36,1 - 37,8 grade Celsius, măsurat intrarectal. Întâi de toate, este general acceptat că febra la copil înseamnă 38 grade Celsius sau mai mult, măsurat intrarectal. Temperatura variază fiziologic cu vârsta, momentul zilei (este mai ridicată seara), activitatea fizică, alimentația, îmbrăcămintea și mediul ambiant”, a afirmat medicul pediatru.Dacă aveți dubii asupra faptului că cel mic ar avea febră, comparați temperatura abdomenului cu cea a mâinilor: dacă are abdomenul și mâinile calde, înseamnă că este doar supraîncălzit. Însă, dacă are abdomenul cald, iar mâinile reci, are febră.Potrivit dr. Ionela Popescu, măsurarea temperaturii se face: intrarectal, la nou-născut și sugar, axilar la copilul mic, oral doar la copilul mai mare de cinci - șase ani, timpanic, după vârsta de trei luni.„Se recomandă evitarea măsurării temperaturii cu dispozitivele cutanate, de tip plasture, care au o acuratețe scăzută, ce nu permite includerea în utilizarea de rutină. Dispozitivele (termometrele) folosite pot fi: termometrul digital, termometrul cu mercur - scos de pe piață din cauza riscului de intoxicație cu mercur, termometrul digital cu infraroșu cutanat, termometrul digital cu infraroșu timpanic, după vârsta de trei luni”, a mai precizat pediatrul.Pentru nou-născut și pentru sugarul sub trei luni, apariția febrei impune consultul la pediatru. Pentru copilașii mai mari, iată ce sfaturi are dr. Ionela Popescu: „La sugarul mai mare de trei luni, la care temperatura este mai mare de 38,5 grade Celsius, părinții vor dezbrăca copilul pentru câteva minute, vor administra un antitermic în doze conforme cu prospectul medica-mentului (ex: paracetamol, ibuprofen) și apoi se vor adresa unui pediatru. Când febra depășește 39 grade Celsius, sunt necesare și măsuri fizice de scădere a febrei (duș cu apă călduță sau împa-chetarea în prosop umezit în apă călduță). Este preferabil să se încerce scăderea febrei cu câteva unități înainte de-a pleca de acasă către unitatea spitalicească cea mai apropiată, pentru a preîntâmpina eventualele complicații ce pot surveni la copilul febril”.Consultul medical este obligatoriu, după cum menționam mai sus, pentru orice febră la nou-născut sau sugar mai mic de trei luni, cu temperatura măsurată intrarectal. Pentru sugarul mai mare de trei luni, pe lângă febră, reprezintă semnale și iritabilitatea, agitația sau, din contră, letargia (copilul zace în pat), mănâncă greu, are o respirație greoaie, vărsături sau diaree, o erupție cutanată.„În loc de concluzie, doresc în final mai degrabă să aduc niște sfaturi ca de la părinte la părinte, decât ca de la medic la părinte: odată venit pe lume copilul, asigurați-vă că aveți în casă un termometru funcțional, pe care știți să-l folosiți corect, că știți cum să inter-veniți în sprijinul copilului dumnea-voastră febril și, cel mai important, nu vă pierdeți cu firea, pentru că primul și cel mai rapid ajutor sunteți dumnea-voastră, părintele!”, a concluzionat dr. Ionela Popescu.