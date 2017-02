Bebeluşii născuţi prematur, în primejdie! Nu există un incubator pentru transportul lor

Bebelușii născuți prematur, în primejdie! Nu există un incubator pentru transportul lor

Anual, la Maternitatea din Constanța se nasc mii de copii și sunt îngrijiți sute de nou-născuți prematur, motiv pentru care secția de Neonatologie ar trebui să dețină un incubator de terapie intensivă. Din păcate, o bună parte din copilașii născuți înainte de termen necesită transfer la București sau în alte județe pentru tratament, întrucât starea lor generală este gravă și viața le poate atârna de un fir de ață.Pentru asemenea bebeluși există incubatoare speciale, care permit îngrijirea și deplasarea în condiții de siguranță a prematurilor acolo unde este nevoie. Necesitatea acestor incubatoare este cu atât mai mare cu cât, la fiecare cinci ore, în România moare câte un copil mai mic de un an. Mai mult decât atât, țara noastră se află la loc fruntaș în Uniunea Europeană privind mortalitatea infantilă, asta în condițiile în care acești copilași ar putea trăi dacă maternitățile ar avea suficiente echipamente medicale performante.La nivelul județului Constanța, singurul incubator cu ajutorul căruia micuții pot fi duși la o altă unitate sanitară din țară nu mai funcționează de aproximativ un an.„Acest incubator ne-a fost trimis prin SMURD în anul 2007 și de atunci a mai fost reparat, pentru că, fiind folosit intens, a fost nevoie de acest lucru. Noi am făcut până acum o serie de demersuri pentru repararea acestuia, dar și pentru achiziționarea unuia nou, pentru că este nevoie de așa ceva. Reparațiile ne-ar costa în jur de 500.000 de lei și nu avem acești bani. Cu toate acestea, lumea trebuie să știe că nu a existat niciun bebeluș ale cărui probleme de sănătate să nu poată fi rezolvate și s-au găsit mereu soluții pentru ca cei mici să nu aibă de suferit. De cele mai multe ori, ei au fost duși în Capitală cu elicopterul, venit tot de acolo și dotat corespunzător pentru un nou-născut cu o greutate foarte mică”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, șeful Unității de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, dr. Rodica Tudoran.Dr. Tudoran a mai spus că, la acest moment, au deja promisiunea de la mi-nister că îi vor dota cu incubatoare, pe proiectul cu Banca Mondială, și speră ca acestea să ajungă cât mai curând. Trebuie precizat că aceste incubatoare sunt speciale, întrucât nu se poate asigura o ventilație corespunzătoare unui nou-născut de 800 de grame, dacă nu există aparatură de calitate.„În caz contrar, riscăm ca micuțul să facă stop cardiac la orice mișcare, deoarece ei sunt extrem de sensibili la această vârstă”, a explicat dr. Tudoran.Și managerul SCJU, dr. Cătălin Grasa, a confirmat că, la acest moment, se află în discuții cu reprezentanții Ministerului Sănătății pentru rezolvarea acestei probleme. „Pentru că valoarea reparațiilor este mare, respectiv 500.000 de lei, la asemenea valori, doar ministerul ne poate ajuta. Altfel, nu avem posibilitatea de a repara acest incubator”, a precizat directorul unității sanitare.La acest moment, pe secția de Neonatologie, un procent de 15% din totalul nou-născuților este reprezentat de acești micuți care au decis să vină pe lume înainte de termen. Cel mai mic copilaș născut anul acesta cântărește 800 de grame, el crescând în incubator de când cântărea 500 de grame, iar medicii speră ca nou-născutul să supraviețuiască, mai ales că până acum a avut o evoluție bună.