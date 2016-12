Bebeluşi aduşi pe lume sub hipnoză

Ultima modă în materie de nașteri

Bebeluși aduși pe lume sub hipnoză

Cele mai mari deziderate ale unei gravide, atunci când se apropie sorocul, sunt: un copil sănătos și un travaliu scurt și fără dureri. De altfel, tocmai de teama acestor dureri, tot mai multe femei optează pentru nașterea prin cezariană. Este o atitudine greșită, subliniază medicii. Există soluții pentru a naște natural, dar fără a resimți durerile crâncene ale facerii. Teama de durere - acesta este principalul motiv pentru care femeile aleg să nască prin cezariană, în defavoarea nașterii naturale. Studiile realizate la nivel internațional arată că una din patru mămici naște printr-o astfel de procedură chirurgicală. Mămicile o preferă, căci le scapă și de travaliu, și de dureri, astfel că a naște prin cezariană a devenit, în ultimii ani, o modă. Medicii susțin însă că această operație ar trebui efectuată doar atunci când condițiile medicale o impun, căci riscurile pe care le implică sunt considerabile. „Cezariana este preferată de multe femei, pentru că le scutește de durerile nașterii. Dar aceasta nu trebuie privită cu ușurință, căci este o operație chirurgicală majoră. Iar operațiile chirurgicale sunt însoțite de riscuri, precum cheaguri de sânge și infecții. Mai mult, trebuie ținut cont și de faptul că, după operație, mămica trebuie și să se recupereze, dar și să aibă grijă de nou-născut”, a declarat pentru „Cuget Liber” dr. Mohamed Zaher, reprezentantul Isis Medical Center. Printre situațiile care impun necesitatea unei operații de cezariană enumerăm: fătul este în suferință și trebuie scos în cel mai scurt timp, dilatația este mică, iar capul bebelușului este prea mare pentru pelvisul mamei etc. Medicii constănțeni încurajează nașterea naturală, cu atât mai mult cu cât există metode pentru a diminua considerabil durerile resimțite în timpul travaliului. Nașterea sub hipnoză O astfel de metodă este nașterea sub hipnoză, practicată și în Constanța. Potrivit dr. Zaher, pentru a putea naște sub hipnoză, gravidele trebuie să se pregătească din vreme. Anume, să urmeze din timpul sarcinii cursuri privind tehnicile de relaxare. „Trebuie să se obișnuiască cu tehnicile de relaxare. Una este să te relaxezi seara, atunci când ajungi acasă după o zi de muncă și alta atunci când ai contracții”, a arătat medicul. „Există diverse tehnici, prin care, de exemplu, poate fi modificată percepția timpului. Astfel, contracțiile vor fi percepute mult mai scurte, iar perioadele dintre ele, mai lungi. Sau poate fi diminuată intensitatea durerii. Sunt multe femei care ne spun că vor să simtă durerea, dar la un nivel suportabil”, a mai descris spe-cialistul obstetrician - ginecolog. Deocamdată, numărul femeilor care apelează la nașterea sub hipnoză este redus, în mare parte și din cauza temerilor. Gravidele vor să nască sub apă În schimb, mult mai deschise sunt gravidele din Constanța spre ceea ce înseamnă nașterea subacvatică. „80% dintre gravidele care nasc pe cale naturală aleg să nască pe această cale”, ne-a spus reprezentantul cli-nicii. Și în cazul nașterii sub apă, pregătirea este importantă. Potrivit dr. Zaher, gravida trebuie să înceapă să se pregătească încă din al doilea trimestru de sarcină, când învață să-și controleze respirația și să se relaxeze. Când îi vine sorocul, iar contracțiile se intensifică, ea este instalată într-o cadă specială de nașteri, cu apă la 37 grade Celsius (temperatura corpului). Femeia este supra-vegheată în permanență de un medic. Avantajul, în cazul acestei metode, este că durerile sunt atenuate, mușchii sunt destinși, iar colul uterin se dilată mai ușor. În aceste condiții, și medicația împotriva durerii este mult redusă. „În unele cazuri, femeia iese din apă în momentul expulsiei fătului, dar se poate opta și pentru o naștere complet în apă”, a mai afirmat dr. Mohamed Zaher. De asemenea, tatăl este mult mai implicat - dat fiind că durerile gravidei sunt atenuate, și tații vor să fie prezenți, fără a mai avea reticența obișnuită. Trebuie precizat însă că nașterea subacvatică are și dezavantaje: riscul de apariție a unor infecții este mai mare; de aceea, cada trebuie curățată cu rigurozitate. Totodată, gravidele pierd mai multe sânge, motiv pentru care sunt monitorizate îndeaproape.