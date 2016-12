Medicul răspunde:

Bebe nu are poftă de mâncare. Ce este de făcut?

Alimentația bebelușilor este uneori ca o „piatră de încercare” pentru părinți, mai ales dacă aceștia sunt la primul copil. Așa este și cazul unei mămici din Constanța care cere ajutorul specialiștilor pentru că fetița ei nu are poftă de mâncare. „Am o fetiță de 14 luni care este perfect sănătoasă, cu analizele în regulă, dar care nu are poftă de mâncare. La fiecare masă mănâncă doar 4-5 lingurițe din mâncarea preparată și gata! Asta e masa ei. Am încercat diverse rețete, combinații, a stat și aproape nemâncată 2-3 zile. Degeaba! Abia, abia mănâncă. Ce pot face să-i stimulez pofta de mâncare?”, întreabă o mămică.„La această vârstă, structura meselor ar trebui să fie următoarea: trei mese principale și două gustări, mici cantitativ. Copiii nu mai mănâncă la fel de mult ca în primul an de viață, de aici și disperarea părinților! Dacă se dezvoltă normal și analizele sunt bune, lăsați un anumit timp între mese, nu o forțați, dați-i porții mici și, în nici un caz, nu îi dați dulciuri în speranța că o faceți să accepte să mănânce”, explică dr. Cristina Mihai, medic primar pediatru în cadrul Medicover Constanța.