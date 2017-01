Bătrânii depresivi sunt mai bolnavi

Bătrânețea este grea - corpul nu te mai ascultă, memoria joacă feste câteodată, iar bolile par să se adune de la o zi la alta. Psihologii subliniază că declinul fizic, resimțit tot mai puternic, odată cu trecerea anilor, poate duce la instalarea depresiei. Deși nu diferă prea mult de afecțiunea apărută în alte etape ale vieții, depresia vârstnicilor trece, de multe ori, nediagnosticată, situație în care este factor de risc pentru diverse afecțiuni. Fiecare vârstă are bucuriile și tristețile ei, dar bătrânețea este cea mai împovărătoare și sperie cel mai mult. Motivul: aduce cu sine modificări semnificative, atât în ceea ce privește organismul, intelectul, cât și rolul în societate și familie. Iar respectivele schimbări pot duce la instalarea depresiei. Inclusiv pre-conizata reducere a pensiilor cu 15% poate duce, la fel, la instalarea depresiei. „Depresia vârstnicilor nu diferă semnificativ de depresia apărută în alte etape ale vieții, cu toate acestea fiind frecvent ne-diagnosticată și netratată, fapt cu atât mai grav cu cât sunt studii care arată că într-un număr important de cazuri de sinucidere a persoanelor în vârstă, până la 70%, a existat adresabilitate la medicul generalist în perioada care a precedat gestului”, a arătat dr. Loredana Vasiloiu, psi-holog, pe pagina web www. doctorbun.ro. Frecvent, vârstnicii văduvi ajung „să treacă prin depresii de lungă durată”, a afirmat psihologul. Există chiar și studii care estimează că decesul unuia dintre soți este urmat, în aproximativ 50% dintre cazuri, de dispariția celuilalt, în decurs de un an - este cazul în special a bătrânilor care nu simt sprijinul familiilor. Simptome pentru recunoașterea depresiei Depresia poate fi recunoscută, ca și la alte vârste, după dispoziția apatică care durează mai bine de două săptămâni, scăderea inte-resului pentru activitățile care înainte stârneau plăcere, lipsa de energie, oboseala permanentă, scăderea încrederii și stimei de sine, sentimentul de vinovăție, lipsa concentrării, tulburări de somn, gânduri de moarte. De multe ori, simptomele depresiei sunt ascunse de semnele unor alte afecțiuni și chiar de procesul de îmbătrânire, motiv pentru care medicii curanți nu văd niciun motiv să o ia în considerare. Depresia trebuie însă luată în calcul când sunt observate simptomele și tratată, a subliniat psihologul, pentru a nu da naștere la alte boli, care pot pune în pericol viața. „Importanța diagnosticării și tratării depresiei geriatrice derivă din impactul bolii, prin ea însăși și prin riscul pe care îl reprezintă pentru o serie de condiții medicale. Astfel, depresia este un factor de risc independent pentru accidentele vasculare, insuficiența cardiacă, neoplazii, probabil prin intermediul afectării sistemului imunitar, afectează în mod negativ prognosticul de infarct de miocard și accelerează declinul general al stării psihice”, a mai afirmat dr. Loredana Vasiloiu. Lupta împotriva tristeții Pentru a avea o bătrânețe frumoasă, esențială este atitudinea, a su-bliniat medicul. „Persoanele vârstnice trebuie să aibă o atitudine activă față de propria viață, să adopte un stil de viață sănătos, să se implice în activități care le stârnesc interesul. De asemenea, să-și construiască o rețea de suport social, formată din familie, foști colegi, prieteni și cunoștințe. În plus, pentru câștigarea echilibrului trebuie câștigate luptele de acceptare a trădării corpului, de înțelegere și integrare a limitărilor fizice, inerente vârstei a treia”, a subliniat psihologul.