Bărbaţii îşi controlează pofta de mâncare mai uşor decât femeile

Bărbații își controlează pofta de mâncare mai ușor decât femeile

Ştire online publicată Vineri, 23 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Bărbații își controlează pofta de mâncare mai ușor decât femeile, fapt care explică diferențele de rată a obezității înregistrate între cele două sexe, potrivit unui studiu publicat în Statele Unite. Cercetătorii au realizat acest studiu pe un eșantion de 23 de persoane, 10 bărbați și 13 femei, care nu sufereau de obezitate și aveau o stare de sănătate bună. Testul, împărțit în două etape, a durat 17 ore. Mai întâi, participanților li s-a cerut să se concentreze asupra alimentelor lor preferate, sărate și dulci, iar apoi, autorii studiului le-au predat anumite tehnici, grupate sub denumirea de „inhibiție colectivă”, care au avut ca scop suprimarea sau, cel puțin, controlarea senzației de foame sau a dorinței de a mânca. Când voluntarii s-au concentrat asupra alimentelor preferate, senzația lor de foame și dorința de a mânca s-a accentuat atât în cazul bărbaților, cât și al femeilor, potrivit datelor furnizate de tomografii, realizate cu un scanner pe bază de emisie pozitronică. În schimb, în partea a doua a experimentului, tehnicile de controlare a dorinței de a mânca au permis diminuarea destul de importantă a acestei senzații doar în cazul bărbaților. Tomografiile au arătat faptul că bărbații, folosind tehnicile de suprimare a dorinței de a mânca, prezentau o mai mică activitate de stimulare a regiunilor cerebrale unde se află centrii responsabili cu reglarea emoțiilor și motivarea. Aceste zone cerebrale au un rol important în nevoia conștientă de a mânca. În 2006, 35,3% dintre femeile din Statele Unite sufereau de obezitate, față de 33,3% dintre bărbați, potrivit statisticilor oficiale ale Centrului de control și prevenire a bolilor. Gene-Jack Wang, de la Brookhaven National Laboratory din Upton (New York) este principalul autor al acestui studiu, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).