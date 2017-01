Bărbaţii acuză lipsa de informaţii privind cancerul de prostată

Bărbații acuză lipsa de informații privind cancerul de prostată

Ştire online publicată Marţi, 06 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un studiu publicat luni în Statele Unite ale Americii relevă că bărbații acuză că nu au destule informații privind afecțiunile caracteristice. Într-un sondaj realizat de dr. Richard Hoffman, de la Veterans Affairs Health Care System din New Mexico, publicat în Archives of Internal Medicine, bărbații intervievați au spus că nu sunt informați de către medicii specialiști cu privire la cancerul de prostată, dar și la riscurile și beneficiile aduse de efectuarea analizelor medicale periodice. Doctorii recomandă un control de rutină pentru toți bărbații în vârstă de peste 50 de ani, bazându-se pe presupunerea că o diagnosticarea cancerului de prostată într-o fază incipientă este benefică pentru tratamentul pacienților. Studiul realizat de cercetătorii americani arată însă că doar 69,9% dintre bărbații participanți au aflat de la medici despre necesitatea efectuării respecti-velor teste medicale. Mai mult, doar un procent de 32% dintre bărbați au spus că le-au fost explicate și riscurile procedurilor terapeutice, precum începerea tratamentului împotriva unor tumori cu un ritm lent de creștere și care ar putea să nu le provoace niciodată neplăceri. Un studiu publicat în urmă cu o lună în Journal of the National Cancer Institute din America a arătat că un control de rutină pentru diagnosticarea cancerului de prostată a dus la descoperirea a peste un milion de bărbați care prezentau diverse tumori la nivelul prostatei, dar care, altfel, nu sufereau în niciun fel din cauza lor. Toate formele standard ale terapiei actuale - intervenții chirurgicale, radioterapie sau terapie hormonală - produc efecte secundare neplăcute, cauzând adeseori impotență și incontinență. Cancerul de prostată este al doilea tip de cancer, ca frecvență pe plan mondial, după cancerul pulmonar și face peste 254.000 de victime în fiecare an.