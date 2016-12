Banca de celule stem are o nouă conducere

Dr. Bogdan Ivanescu este noul presedinte al Asociatiei Romane a Bancilor Acreditate de Celule Stem (ARBACS) pentru urmatoarele sase luni, conform Agerpres.Noul presedinte ARBACS isi propune consolidarea parteneriatelor incheiate cu autoritatile competente ale statului. “Imi doresc ca ARBACS sa sprijine autoritatile statului in actiunile privind facilitarea decelarii si trierii informatiilor pe care romanii le primesc din partea bancilor de celule stem. La momentul actual, pacientul roman este aglomerat, ca sa nu spun intoxicat. Sunt 17 banci de celule stem in Romania - foarte multe comparativ cu numarul de banci per capita din tarile vestice. Cred ca, in maximum doi ani, piata se va stabiliza, iar pacientii vor conta pe acele cateva banci care vor fi de incredere si care, in plus, vor furniza informatii reale”, a declarat Bogdan Ivanescu.