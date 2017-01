Banalul spălat pe mâini, mai eficient decât vitaminele

Ştire online publicată Vineri, 28 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Studiile realizate de German Institute for Quality and Efficiency in Health Care arată că banalul spălat pe mâini are o acțiune profilactică mai eficientă decât administrarea de vitamine. Spălarea pe mâini este cea mai bună strategie de luptă în fața contractării infecțiilor. Din păcate, cercetările efectuate în țara noastră arată că doar jumătate dintre români se spală pe mâini după ce folosesc toaleta și mai puțini acordă atenția cuvenită igienei personale. Un studiu realizat în 2008, cu privire la igiena românilor, arată că folosim între unul și patru bucăți de săpun pe an, mai puțin de un tub de pastă de dinți pe an și un singur tub de deodorant pe an. Niciodată nu se poate spune că ne spălăm prea des pe mâini. Din contră, medicii spun că trebuie să recurgem la apă și săpun la intrarea în casă, după folosirea toaletei, înainte de masă, după atingerea animalelor, după tuse sau strănut.