Balonarea şi constipaţia - semne ale cancerului

Bolile grave sunt ascunse de simptome banale

Balonarea și constipația - semne ale cancerului

Cancerul ovarian este a patra cauză de deces în rândul femeilor. Concepția generală este că neoplaziile sunt „silențioase“, adică nu au simptome care să le dea de gol. Un studiu recent susține însă contrariul. Există semne, dar sunt banale, comune cu alte afecțiuni, obișnuite, și de aceea trec neobservate. Anual, cancerul ovarian face sute de mii de victime la nivel mondial. În țara noastră, sute de femei mor ca urmare a dezvoltării acestui tip de cancer. Cauzele care duc la apariția tumorilor canceroase la ovare nu sunt cunoscute. De vină pot fi factorii genetici, hormonali, obezitatea, terapiile de substituție hormonală sau infertilitatea, susțin cadrele medicale. Cert este că, odată cu avansarea în vârstă, riscul de apariție a afecțiunii crește. Mai mult, în cele mai multe cazuri, după cum au arătat ginecologii constănțeni, boala este depistată în stadiile avansate. În consecință, rata de supraviețuire este scăzută. Concepția generală, în cazul cancerelor dezvoltate la organele genitale, este că sunt silențioase, că nu sunt precedate de simptome. William Hamilton, doctor britanic, autorul unui amplu studiu asupra simptomelor cancerului ovarian, a afirmat: „Cancerul ovarian nu este silențios, este zgomotos. Problema este că noi nu știm să descifrăm zgomotul. Cancerul ovarian reprezintă 4% dintre toate tipurile de cancer la femei, dar are cel mai rău prognostic”. Iată care sunt simptomele În fază incipientă, cancerul ovarian nu are simptome evidente. Dar pe măsură ce avansează, încep să apară și semnele: dureri abdominale, tensiune în pelvis, spate sau picioare. Totodată, femeile au stări de greață, de indigestie, alternări frecvente între constipație și diaree, cât și o senzație permanentă de exte-nuare. Balonarea este un simptom frecvent al acestei boli. Mai sunt o serie de simptome, care apar doar la o parte dintre bolnave. De exemplu, unele au o senzație de urinare frecventă, altele acuză sângerări abundente - fie anale, fie după instalarea menopauzei. Prezența simptomelor menționate mai sus nu înseamnă neapărat prezența cancerului. Dar, femeile care au respectivele neplăceri sunt sfătuite să se adreseze medicului obstetrician - ginecolog pentru realizarea unor investigații. Factori de risc Consultarea unui specialist este obligatorie dacă în istoricul medical al femeii există rude care au avut cancer, indiferent de tip, dacă respectiva persoană are peste 50 de ani sau dacă nu a fost niciodată însărcinată. La fel, terapia hormonală administrată la instalarea menopauzei poate fi un risc. Există studii care arată că femeile cărora li s-au dat tratamente pe bază de estrogen (dar fără pro-testeron), mai mulți ani, au un risc crescut de a dezvolta acest tip de cancer. Cancerul ovarian este confirmat printr-o serie de teste: analiza sângelui, apelarea la ecograf și biopsie. Tratamentul presupune, în primul rând, o intervenție chirurgicală pentru extirparea ovarelor. Având în vedere că două treimi dintre cancerele ovariene sunt, la momentul diagnosticului, într-un stadiu avansat, această intervenție chirurgicală este absolut necesară pentru salvarea vieții. Apoi, urmează chimioterapia, radioterapia și hormonoterapia.