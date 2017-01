Bal de caritate pentru un nou centru de donare de sânge, la Mangalia

După ce a organizat mai multe sesiuni de informare asupra donării de sânge, Club Rotary Mangalia va organiza, pe 22 februarie, un bal de caritate care are ca scop informarea si educarea populatiei in privinta donarii de sange.„Evenimentul va avea loc și pentru că suntem în preajma zilei internaționale Rotary, astfel că vom cupla cele două evenimente. Balul de caritate are ca scop informarea oamenilor cu privire la importanta actului de donare. ne mai propunem ca , pe termen lung, sa strangem fonduri pentru înființarea unui centru de donare de sânge în sudul litoralului, la Mangalia, în cadrul spitalului. Pe de altă parte, vom continua să realizăm sesiuni de informare cu privire la importanța donării de sânge.Ne bucurăm că avem sprijinul conducerii centrului regional de transfuzie sanguină Constanța, mai precis a dr. Alina Dobrotă, care ne sprijină pe partea de instruire medicală, dar și de susținerea reprezentanților Spitalului Municipal Mangalia”, a explicat dr. Ana Oleniuc, membru Rotary Club.