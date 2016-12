Avocatul Poporului desfăşoară o anchetă privind neproducerea unor vaccinuri de către Institutul Cantacuzino

Avocatul Poporului desfășoară o anchetă privind neproducerea unor vaccinuri de către Institutul Cantacuzino

Ştire online publicată Marţi, 17 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

"De mai multe luni de zile, în cadrul instituției Avocatul Poporului se desfășoară o anchetă proprie referitoare la neproducerea unor vaccinuri (stafilococic D - în diluții -, produs original românesc, folosit în tratamentul infecțiilor stafilococice, antigripal, antituberculos, polidin, cantastim, antidifteric, antitetanic) de către Institutul Cantacuzino, ceea ce în opinia noastră reprezintă o încălcare gravă a dreptului fundamental la sănătate, prevăzut de art. 34 din Constituție și o afectare, într-o anumită măsură, a siguranței naționale a României", relevă comunicatul, potrivit agenției de presă.Avocatul Poporului crede că este necesar ca Ministerul Sănătății să ia măsurile de rigoare cât mai urgent, iar între acestea ar trebui să se regăsească și îmbunătățirea managementului Institutului Cantacuzino. Avocatul Poporului este de părere că această atitudine a Ministerului Sănătății este necesară și față de situația socială din interiorul Institutului Cantacuzino.Potrivit comunicatului, o asemenea situație are ca efect pericolul producerii unor epidemii ale căror efecte nu ar putea fi înlăturate în lipsa vaccinurilor menționate. "Ceea ce pare grav este faptul că Institutul Cantacuzino ar fi beneficiat de fonduri care puteau fi utilizate pentru dezvoltarea procedurilor de producere a vaccinurilor. Cu toate că am solicitat de circa două săptămâni informațiile necesare, institutul nu a comunicat nimic în acest sens", afirmă Avocatul Poporului.Potrivit Constituției, autoritățile publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuțiilor sale. "Acest sprijin nu ne-a fost acordat nici de Institut, nici de Ministerul Sănătății și nici de alte autorități publice cu mare responsabilitate în societatea românească. De altfel, în acest sens, în luna februarie 2012 am avut o întrevedere cu domnul Ladislau Ritli, ministrul Sănătății, întrevedere care a rămas fără niciun rezultat, în timp ce situația vaccinurilor s-a agravat continuu. Mai mult, peste lipsa vaccinurilor enumerate, odată cu venirea primăverii a apărut necesitatea vaccinului antiviperin, care nu se mai produce nici el", semnalează comunicatul.Conform Avocatului Poporului, cu costuri foarte mari, vaccinurile care nu se mai produc trebuie să fie achiziționate de pe piața liberă internă sau/și externă, iar consecințele asupra bugetului sunt negative. Avocatul Poporului a luat o serie de măsuri, printre care discutarea acestei probleme cu doi academicieni ai Academiei de Științe Medicale și solicitarea președintelui acestei academii de a se organiza o dezbatere pe tema în discuție."Aceste discuții și dezbateri le considerăm și avem speranța că vor fi benefice pentru clarificarea necesității producerii vaccinurilor în cauză, al căror număr se ridică în prezent la circa 300. Pentru a răspunde eventualelor interpelări, trebuie să menționăm că neîndeplinirea de către Institutul Cantacuzino a unor condiții impuse de Uniunea Europeană trebuie să fie imputată celor care aveau sarcini în acest sens. În același timp, ar fi trebuit deja să se demareze procedurile prevăzute de reglementările europene, ceea ce nu s-a făcut, dar sperăm ca măcar în viitorul apropiat să se inițieze demersuri în acest scop", relevă comunicatul.Avocatul Poporului va continua ancheta sa proprie referitoare la încetarea producerii vaccinurilor și în final, față de situația gravă care s-a creat, va trebui să emită o recomandare celor care au obligații în procesul de producere a vaccinurilor, se mai arată în comunicat.