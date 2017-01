Avocado scade nivelul colesterolului

Ştire online publicată Miercuri, 04 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Avocado are mai multe calorii decât celelalte fructe, deoarece conține între 5% și 25% grăsimi vegetale, ușor asimilabile, care protejează vasele sanguine. 165 de calorii, aceasta este energia pe care ne-o oferă 100 g avocado crud. Avocado este recunoscut pentru proprietățile sale antioxidante, antiinflamatoare, de protejare a ficatului și de scădere a nivelului glicemiei și colesterolului. Aceste proprietăți, dar și altele, se datorează conținutului bogat în betasitosterol, o substanță care scade colesterolul, previne bolile cardiovasculare și ameliorează simptomele care însoțesc creșterea în volum a prostatei. Studii recente au demonstrat, de asemenea, că avocado conține o substanță, persenona, care are proprietăți antiinflamatoare”, spune prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare. Avocado are un conținut mic de proteine, dar este bogat în vitamine din complexul B. Din acest motiv, acest fruct are efecte tonice asupra sistemului nervos. În același timp este sursă bună de vitamina A, care acționează favorabil asupra acuității vizuale. Avocado se digeră foarte ușor datorită enzimelor conținute. Deși este vorba despre un fruct, avocado se consumă mai ales ca fel de mâncare, în nici un caz ca desert. Nutriționiștii ne sfătuiesc să-l mâncăm crud, adăugat în salate sau amestecat cu condimente exotice. Dacă îl tratăm termic, avocado capătă un gust amărui. Datorită grăsimilor, sosul de avocado este cunoscut și sub denumirea de unt vegetal. Acesta se poate asezona cu usturoi, piper, alături de pește sărat. Un studiu efectuat la Universitatea Ohio (SUA) a demonstrat că avocado poate preveni cancerul. Substanțele biologic active din aceste fructe contribuie la eliminarea toxinelor din organism și reduc stresul oxidativ.