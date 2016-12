Avitaminoza la copii

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Avitaminoza reprezintă deficitul de vitamine pe care organismul îl înregistrează la sfârșitul fiecărui sezon rece, prin lipsa alimentelor consumate în stare naturală. Cu atât mai mult are de suferit organismul celor mici, care nu are un sistem de apărare bine instalat. Simptomele avitaminozei cuprind oboseala, iritabilitate crescută, slăbiciune, somnolență sau răceli frecvente. Primul remediu este desigur cura cu vitamine, însă această decizie nu trebuie luată decât după consultarea medicului pediatru, care va stabili de ce vitamine are nevoie fiecare copil în parte. O variantă la vitaminele din farmacii sunt desigur cele din vegetalele pe care le consumăm, astfel că ele rămân o alternativă sănătoasă și necesară și în alimentația copiilor. De asemenea, sunt benefice sucurile proaspete din fructe și legume, precum sucul din portocale, morcovi, tomate, dovleac. În unele sucuri, în special în cel de morcovi, este bine să adăugați puțină miere. Surse bogate de vitamine sunt consi-derate și cerealele germinate: grâu, mazăre sau fasole.(sursa sfat.medical.ro)