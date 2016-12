Aveţi PROBLEME GRAVE de SĂNĂTATE? Trataţi-vă în CEL MAI MODERN SPITAL din ISTANBUL

Aveți PROBLEME GRAVE de SĂNĂTATE? Tratați-vă în CEL MAI MODERN SPITAL din ISTANBUL

Constănțenii cu probleme grave de sănătate se vor putea trata în cel mai modern spital din Turcia. Acest lucru va fi posibil datorită unui parteneriat încheiat între Centrul medical Iowemed din Constanța și Spitalul Universitar Medipol din Istanbul.Legătura dintre cele două clinici se datorează unui profesor român de origine turcă, Constantin Șelale, care a pornit de la ideea ca studenții constănțeni să poată face practică în acest spital. Primul pas a fost încheierea unui parteneriat între spitalul Medipol și Universitatea „Ovidius” și care a implicat ulterior parteneriatul cu Iowemed.„Am pornit în primul rând de la ideea că o astfel de experiență ar fi extrem de benefică pentru studenții mediciniști. Acest lucru înseamnă ca ei să aibă posibilitatea să vadă încă de pe băncile școlii cele mai noi tehnici folosite în medicină pe care să le folosească atunci când vor practica această profesie. Către Iowemed mi-am îndreptat atenția pentru că are o întreagă echipă de specialiști care vor să evolueze constant. Mai mult decât atât, am vrut ca pacienții români să se poată trata aici, în timp util, astfel că am adus către ei servicii medicale foarte eficiente”, a declarat profesorul Șelale.Schimb de experiență între mediciParteneriatul medical încheiat între Centrul medical Iowemed din Constanța și spitalul turc Medipol va aduce mai aproape de constănțeni cele mai moderne investigații și tratamente. Acest lucru va fi posibil pentru bolnavii care au probleme de sănătate și se adresează clinicii constănțene.„Pacienții care se tratează în clinica noastră și sunt în situația în care suferința lor este foarte gravă pot fi trimiși la Medipol pentru investigații și tratamente care, deocamdată, nu se fac în țară. Am încheiat acest parteneriat pentru a face și un schimb de experiență între medicii noștri și cei turci. Vom trimite patru medici din specializările neurologie, interne, pediatrie și oncologie în acest spital, pentru a învăța cele mai noi metode de diagnosticare și tratament, pe care ulterior să le folosim în beneficiul pacienților constănțeni”, a declarat dr. Ionica Ciortan, directorul clinicii Iowemed.Directorul pentru relații externe, Seyhan Paca, susține că parteneriatul va aduce beneficii de ambele părți, având în vedere că tehnicile de tratament și diagnosticare utilizate de Medipol vor ajunge la cât mai mulți bolnavi: „Beneficii vor avea în primul rând bolnavii, iar Medipol este un complex spitalicesc ce primește pacienți de pretutindeni. Sunt practic patru spitale comprimate într-un complex unic: boli interne, cardiologie vasculară, oncologie și chirurgie maxilo-facială, care utilizează cea mai bună dotare medicală din Europa”.Primul român tratat gratuit prin acest parteneriatPrimul român care beneficiază de investigațiile acestui spital este Dragoș Pârlog, un fost sportiv de performanță la polo, care suferă de o tumoare cerebrală.„Dragoș Pârlog este primul caz social ajuns în Turcia prin acest parteneriat. El va beneficia de investigații și o intervenție chirurgicală gratuite pentru o tumoare cerebrală care a recidivat. Mai avem alți patru pacienți bolnavi de cancer, care au vârste cuprinse între 28 și 40 de ani și care vor ajunge în Turcia pentru a beneficia de tratament. Din păcate, incidența cancerului este mult mai mare față de acum 10- 20 de ani, însă datorită faptului că avem posibilitatea să investigăm mult mai rapid această boală, putem lua măsuri în timp util. Toate cazurile care vor ajunge acolo vor fi monitorizate apoi atât de medicii din Iowemed, cât și de cei turci. Discutăm ca, în viitor, să putem utiliza și salvarea aeriană a acestui spital, pentru ca urgențele netratabile la noi să ajungă cât mai repede pe mâinile medicilor”, a completat dr. Ionica Ciortan.Medicul susține că segmentul de prevenție din România lipsește în totalitate din spitale, ceea ce face ca pacienții să ajungă în faze terminale de boală extrem de rapid, iar șansele sale de supraviețuire să fie practic inexistente: „Segmentul de medicină preventivă încă ne lipsește, medicina de familie fiind sufocată de pacienți care, deși au analizele bune, sunt măcinați de stres, de o alimentație nocivă, la care se adaugă fumatul sau excesul de alcool, toți acești factori scăzând imunitatea. Corpul nu mai poate face față, nu se mai poate detoxifia și atunci se ajunge la diferite forme de cancer, la accidente vasculare, la infarct. De aceea, fiecare pacient care ajunge la noi este tratat din două perspective: tratăm boala ca atare, dar și corpul care suferă din cauza atâtor modificări la care este supus”.