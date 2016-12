Aveţi nevoie de o proteză medicală? Iată cum se decontează aceste intervenţii

Aveți nevoie de o proteză medicală? Iată cum se decontează aceste intervenții

O pacientă din Constanța care a avut nevoie de o proteză internă de șold a fost nevoită să suporte costul operației din buzunarul propriu. Femeia susține că s-a operat în cadrul Spitalului Militar „Alexandru Gafencu” și că nu a știut care sunt regulile decontării.„Am avut nevoie de o operație urgentă de șold pentru care mi s-a implantat o proteză internă de șold pentru care am plătit 6000 de lei pe care acum nu știu unde îi pot deconta”, ne-a spus pacienta.Pentru ca pacienții care se află într-o situație similară să nu se mai trezească cu astfel de probleme, ei trebuie să țină cont de următoarele aspecte. Pentru protezele interne care sunt denumite endo-proteze și care sunt realizate în cadrul spitalelor județean sau militar pacientul are obligația de a depune un dosar cu documentele nece-sare decontării în cadrul instituției unde se va efectua operația, înainte de realizarea acesteia. Protezele externe, de picior-șold sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, astfel că, pacientul are obligația să depună dosarul pentru decontare în cadrul acestei instituții.„Pacienții care au nevoie de proteze interne și se operează în cadrul unuia dintre spitalele constănțene trebuie să depună dosarul cu actele pentru decontare în cadrul instituției pentru că protezele sunt pe lista materia-lelor sanitare, primite de spital, față de cei care au nevoie de proteze de șold externe și care primesc decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate Constanța. În acest caz, banii se primesc dacă există fonduri alocate. În caz contrar, sunt puși pe o listă de așteptare și primesc banii atunci când Casa îi are”, susține un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării.