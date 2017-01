Aveţi grijă ce metode de albire folosiţi, s-ar putea să rămâneţi fără dinţi

Aveți grijă ce metode de albire folosiți, s-ar putea să rămâneți fără dinți

Tot mai multe persoane apelează la diferite metode, unele dintre ele controversate, de albire a dinților la domiciliu. Dinții albi reprezintă un semn al sănătății și al unei bune igiene personale. Este de înțeles, prin urmare, de ce diferite „trucuri” de albire a dinților la domiciliu, cum ar fi prepararea a diferite paste cu bicarbonat de sodiu sau, pur si simplu, consumul anumitor alimente au devenit atât de populare.Cei care vor să își albească dinții acasă, trebuie sa fie conștienți, însă, că niciuna din metodele care pot fi aplicate la domiciliu nu vor aduce aceleași rezultate, precum un serviciu de albire profesională, însă, uneori, poate fi observată o ușoară albire a danturii. Indiferent de metoda aleasă, este esențial ca, înainte de aplicare, aceasta sa fie discutată cu medicul dentist, pentru a avea siguranța că nu vor fi deteriorați dinții.Bicarbonatul de sodiu și zeama de lămâieAceasta pare a fi una dintre cele mai populare metode de albire a dinților, la domiciliu. Din păcate, atenționează medicii, efectuat prea des, tratamentul poate afecta smalțul dentar. „În acest caz, efectul de albire este, de fapt, unul abraziv, determinat de particulele de bicarbonat de sodiu, care îndepărtează depunerile superficiale de pe suprafața dinților. Orice acid, inclusiv acidul citric din lămâie, este dăunător dinților, deoarece scoate calciul din smalțul dentar, făcându-l mai poros și mai sensibil la carie, crescând și sensibilitatea dentară la persoanele predispuse la aceasta. Așadar, perierea cu lămâie este nerecomandată de către medicii stomatologi”, spune dr. Mihaela Dan, specialist stomatolog.Cei care sunt ingrijorati cu privire la deteriorarea smalțului dinților au la dispozitie și soluții mai puțin agresive.Fructele și legumelePe lângă faptul dovedit că sunt delicioase, se crede despre căpșuni că pot ajuta la albirea dinților datorită a două elemente importante pe care le conțin: enzima numită acid malic și vitamina C. Astringentul găsit în căpșuni ajută la îndepărtarea petelor de pe suprafața dinților, în timp ce vitamina C spală placa bacteriană. Multe persoane sunt de părere că și fructele și legumele mai tari, precum mărul, respectiv țelina și morcovii pot avea efect de albire a dinților, comportându-se ca o „periuța” naturală de dinți.„Într-adevăr, mestecarea lor îndepărtează excesul de alimente și bacteriile din cavitatea bucală. Merele conțin și ele acid malic, substanță întâlnită și în căpșuni (și în produsele pentru albirea dinților), care poate îndepărta petele superficiale și depunerile întâlnite la suprafața dinților prin accelerarea producției de salivă. Cu toate acestea, nu trebuie să ne așteptam la rezultatele remarcabile în ceea ce privește albirea”, spune medicul specialist.Produsele de albire din comerțPărerile medicilor sunt împărțite cu privire la eficacitatea produselor de albire disponibile în comerț. În orice caz, cele sub forma de benzi sunt de evitat, deoarece nu distribuie pasta de albire uniform. Dinții sunt, de obicei mai puțin albi în apropierea liniei gingiei, loc în care benzile nu pot ajunge. În schimb, utilizarea produselor sub formă de gel poate fi mai potrivită.Uleiul de cocosO altă metodă controversată de albire a dinților o reprezintă clătirea cavității bucale cu ulei de cocos. Conform „tratamentului”, uleiul de cocos trebuie ținut în gură timp de 20 de minute pe zi, de preferință, dimineața, înainte de a mânca, pentru a ajuta la eliminarea plăcii și bacteriilor din gură. Uleiul de cocos s-a dovedit eficient împotriva bacteriilor de tip Streptococcus mutans, care contribuie la apariția de carii și boli gingivale, astfel încât poate aduce beneficii sănătății orale, însă nu există dovezi științifice potrivit cărora ar avea și un efect de albire.Pastele de dinți cu efect de albire„Aceste produse, disponibile în comerț, nu conțin substanțe chimice cu efect decolorant, ci doar particule abrazive care îndepărtează depunerile superficiale de pe dinți, făcându-i să pară cu o nuanță mai albi, așa cum se întâmplă și cu periajul profesional și air-flow-ul”, explică medicul.Așadar, diferitele tehnici de albire a dinților folosite la domiciliu aduc rareori rezultatele dorite, iar in unele cazuri aceste tratamente, făcute după ureche, pot afecta în mod negativ dinții și gingiile. Medicii specialiști subliniază faptul că sănătatea danturii poate fi asigurată în primul rând printr-o bună igienă dentară, prin vizite regulate la stomatolog și o dată la 6 luni, cu un detartraj și periaj profesional.