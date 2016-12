Avertisment: Infecţiile repetate, simptom al cancerului limfatic

Avertisment: Infecțiile repetate, simptom al cancerului limfatic

Ştire online publicată Vineri, 19 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În septembrie - Luna Internațională de Luptă Împotriva Limfomului - Asociația Bolnavilor cu Limfoame desfășoară a treia ediție a campaniei „Info Limfom”, ce își propune să crească gradul de informare al publicului despre această formă de cancer care ucide în fiecare an mai mulți oameni decât calamitățile naturale. În fiecare an, sunt diagnosticate în țara noastră 1.566 de cazuri noi de limfom, prevalența bolii la 5 ani fiind de 3.796 de cazuri. Din păcate, anual, 735 de persoane pierd lupta cu această boală. Limfomul este o formă de cancer ce afectează deopotrivă tinerii și vârstnicii, însă boala apare în principal la adulți, cel mai frecvent la persoane cu vârste cuprinse între 45 și 60 ani. Limfomul este o boală ce rămâne în continuare o mare provocare atât pentru medici, cât mai ales pentru pacienți. Simptomele ce pot anunța prezența unui limfom sunt nespecifice acestei boli și pot include: stare de oboseală cronică, infecții repetate, scădere în greutate, inflamarea unuia sau mai multor ganglioni. Persoanele ce manifestă această simptomato-logie trebuie să se prezinte la medic. Există două tipuri de limfom: limfom non-Hodgkin și limfomul Hodgkin, afecțiuni ce se diferențiază prin anumite particularități. Ambele tipuri sunt forme de cancer ale sistemului limfatic. Afecțiunile sunt diferite, dar limfomul non-Hodgkin reprezintă cea mai răspândită formă a cancerului limfatic (90% din cazuri). „Pe scurt, limfomul este o formă de cancer ce afectează sistemul limfatic, parte a mecanismului natural de apărare al organismului. Starea de oboseală cronică, infecțiile repetate, scăderea în greutate și inflamarea unuia sau mai multor ganglioni sunt simptome care trebuie luate în seamă, fiindcă pot ascunde prezența unui limfom”, a declarat dr. Anca Roxana Lupu, președinte al Societății Române de Hematologie. La nivel global, există peste un milion de persoane care suferă de limfom. Aproximativ 360.000 de cazuri noi de limfoame sunt diagnosticate anual în întreaga lume. Pentru a veni în sprijinul pa-cienților cu informații utile lor, Asociația Bolnavilor cu Limfoame reeditează „Dicționarul de Limfom” ce va fi disponibil online pe site-ul www.dictionarlimfom.ro. În plus, mai multe informații despre cea mai frecventă formă de limfom unt disponibile și pe portalul www.viataculimfom.ro.