Avem sau nu voie să mâncăm pâine albă şi pufoasă?

Avem sau nu voie să mâncăm pâine albă și pufoasă?

Deși multe persoane renunță aproape în totalitate la consumul de pâine, în special la cea albă și proaspătă, atunci când se decid să scape de kilogramele în plus, dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist și autoarea cărții „Sănătatea are gust”, susține că nu pâinea îngrașă, ci alimentele pe care le mâncăm în combinație cu pâinea. Dr. Bilic spune că o simplă felie de pâine are cu mult mai puține calorii decât o felie de brânză, cașcaval sau mezel. Mai mult, pâinea proaspătă conține mai puține calorii chiar și decât cea prăjită, subliniază nutriționistul.„Pâinea prăjită are la fel de multe calorii ca și cea proaspătă, deoarece prin prăjire se pierde doar apa. Raportat la 100 de grame, caloriile vor fi în final chiar mai concentrate - 350 de calorii față de 250”, precizează dr. Mihaela Bilic.De obicei, cei mai mulți oameni se feresc de pâinea albă pe motiv că îngrașă. În realitate, cu cât este mai pufoasă și mai ușoară, felia de pâine va avea un aport caloric mai mic, chiar dacă volumetric pare multă. Totodată, un sortiment mai dens, concentrat, cu volum mic și greutate mare, cum este pâinea graham, poate avea calorii mai multe.„Chiar dacă au aceeași dimen-siune, o chiflă de pâine albă la 25-30 de grame are 70-80 de calorii, în timp ce o chiflă graham de 56-60 de grame are 120-140 de calorii. Pâinea albă nu presupune un aport caloric suplimentar. Cât despre diferența de fibre față de varianta integrală, o puteți compensa consumând câteva bucăți de legume”, a recomandat dr. Bilic.