Interviu cu Vasile Rizea, președintele Colegiului Farmaciștilor Constanța

„Avem cele mai ieftine medicamente din Europa”

Pentru a urma un tratament așa cum trebuie, în zilele noastre, un bolnav ar trebui să fie în Topul Forbes sau măcar pe aproape. După ce plătește câteva sute bune de lei medicilor, tot pe atât și pentru analize și investigații, descoperă că și pentru medicamentele prescrise trebuie să bage mâna adânc în buzunar. Într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber”, Vasile Rizea, președintele Colegiului Farmaciștilor din Constanța, explică de ce s-a ajuns ca bolnavii să „vâneze” pastilele cele mai scumpe și care este soarta medicamentelor ieftine.- Ministerul Sănătății vrea să impună ieftinirea cu 15% a medicamentelor pentru bolnavii cronici. Va duce această măsură la dispariția unor medicamente, așa cum susțin organizațiile de pacienți?- Prețul medicamentelor din țara noastră este mai mic din aproape întreaga Europă. Dacă va fi redus și mai mult, va duce la două lucruri: în primul rând, unii producători nu vor mai dori să aducă produsele farmaceutice pe piața românească, iar în al doilea rând, loturile care vor ajunge aici vor fi revândute în altă țară a U.E., unde prețul este mai ridicat. În consecință, pacientul român nu va mai găsi medicamentele căutate. Acest lucru se întâmplă și acum și de aceea nu sunt de găsit medicamente, din cauza că, după ce importate, sunt trimise înapoi la export. Nu există nicio lege care să interzică acest lucru. Nu există un medicament anume în cazul căruia să se procedeze astfel, se întâmplă cu produse farmaceutice pentru toate bolile. Iar dacă ministerul le micșorează prețul cu 15%, nu face decât să ajute la un trafic mai intens. Iar măsura îi va afecta pe bolnavi. Apoi, mai trebuie subliniat un aspect: Casa de Asigurări de Sănătate plătește farmaciile pentru rețetele compensate cel mai devreme la șase luni. În schimb, dacă trimit loturile de medicamente la export, furnizorii primesc banii imediat.- Bolnavii se plâng că medicamentele sunt foarte scumpe. Dvs. spuneți că sunt ieftine?- Da, în comparație cu restul țărilor europene. În general, au nevoie de medicație pensionarii și cei care au vârste aproape de pensionare. Dar pensiile sunt mici și normal că, în aceste condiții, costul medicamentelor li se pare foarte mare. Iar în această etapă a vieții au nevoie de multe medicamente.Mai este o problemă cu care ne întâlnim: bolnavii sunt sfătuiți de medici să ia medicamentele scumpe. Sunt reprezentanți ai unor firme care fac lobby pe lângă medici, iar aceștia prescriu rețetele pe denumirea comună internațională (DCI), așa cum impune legea, dar le specifică bolnavilor care sunt medicamentele pe care trebuie neapărat să le ia. Pacienții vin la farmacii, iar noi suntem obligați să le prezentăm toate produsele cu aceeași substanță activă și să-i întrebăm pe care anume le doresc. Sunt pacienți care îl indică pe cel mai ieftin și atunci le dăm medicamentul generic, dar sunt unii care admit că doctorul le-a spus în mod expres ce medicamente trebuie să ia. Dar în astfel de cazuri costurile rețetelor sunt mult mai mari, duble chiar, inclusiv dacă au compensare.- Dar farmaciștii nu îi îndeamnă, la rândul lor, să cumpere medicamentele scumpe?- Nu pot să spun lucrul acesta. Din contră, noi trebuie să le prezentăm pacienților toate variantele. De exemplu, bolnavul vine cu o rețetă compensată, pe o anume denumire comună internațională, care intră în componența a cinci - șapte medicamente. Noi îi explicăm care sunt diferențele de preț. Am avut ocazia să ne spună că îl vrea pe cel mai ieftin, dar au fost și care au spus că dacă un medicament este mai ieftin, înseamnă că este mai prost. Explicăm bolnavilor că diferența de preț nu este dată de substanța activă, ci de restul ingredientele folosite. Astfel, pentru orice medicament, pentru a intra pe lista de compensare întocmită de Ministerul Sănătății, trebuie să fie realizate teste de bio-echivalență cu medicamentul original. Adică să se demonstreze că are același efect precum originalul. Nu va fi o potrivire de 100%, dar să se încadreze în limitele acceptate de minister. De multe ori diferențele nu sunt la substanța activă, ci la ingredientele care se adaugă pentru comprimare sau pentru a de dezagrega mai lent sau mai repede. În funcție de procesul de dezagregare și efectul apare mai repede sau mai târziu.- Ce îi sfătuiți pe pacienți, cum să procedeze când intră într-o farmacie?- Să caute să fie informați. Farmaciștii sunt obligați să îi informeze despre medicamente, despre prețuri și despre efecte. Dar și pacienții trebuie să fie interesați și să accepte să le asculte, pentru că ni s-a întâmplat în timp ce încercam să le explicăm, să ni se răspundă că nu-i interesează.- Se simte criza din buzunarele constănțenilor când intră în farmacii?- Se observă, căci vânzarea a scăzut, oamenii sunt săraci. De multe ori vin și ne spun să nu le mai dăm anumite medicamente de pe rețete, pentru că mai au acasă. Dar, fiind vorba de bolnavi cronici, nu ar trebui să le mai rămână de la o rețetă la alta, ceea ce înseamnă fie că nu au respectat schemele terapeutice, fie, de rușine, nu spun că nu au bani să ia toate medicamentele.Statul este dator către farmaciiFarmaciile din Constanța așteaptă, și acum, ca statul să le deconteze rețetele compensate eliberate în urmă cu un an. „Normal Casa de Asigurări de Sănătate trebuie să plătească facturile la șase luni, plus o lună de verificare a rețetelor, adică maximum 210 zile. Iar noi încă mai așteptăm plățile de acum 10 - 11 luni”, a afirmat Vasile Rizea.