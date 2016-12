AU MÂNCAT DE LA AUCHAN ŞI FAC SĂRBĂTORILE ÎN SPITAL. Care este starea celor 18 constănţeni internaţi

1

Au mai fost probleme

Acum un an am luat un snitel de acolo pt copil si cand l-am taiat putea ingrozitor. Am cerut sa imi dea altceva si mi-au dat altul care era deasemenea stricat, abia apoi mi-au returnat banii. Marea problema care m-a deranjat a fost ca nu le-au scos de la vanzare, de parca nu se intamplase nimic. Pana atunci mai mancasem si nu au fost probleme, dar atitudinea de a vinde in continuare un produs stricat m-a facut sa nu mai cumpar de acolo.Mentionez ca la solicitarea mea a venit si persoana responsabila de autoservire si nici ea nu a luat masura retragerii de la vanzare a acelui produs.