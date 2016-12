Au început testările la preţ redus pentru depistarea hepatitei C

Mai multe ştiri online: hepatită C

Au început testările la preț redus pentru depistarea hepatitei C

Constănțenii care vor să afle dacă sunt infectați cu virusul hepatic C au ocazia, timp de două luni, de a se testa la preț redus în patru centre medicale din județ. Și asta deoarece compania MSD România a demarat, ieri, campania de testare pentru depistarea virusului hepatitei C, boală care plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește prevalența infecției cu VHC. Prin urmare, începând de ieri și până la sfârșitul lunii septembrie, în județul Constanța și în alte 20 de orașe din țară, testările medicale pentru depistarea hepatitei C vor putea fi efectuate la preț redus. Analizele vor costa aproximativ 18 lei, cu 55% mai puțin decât prețul inițial (39 lei), iar pacienții cu rezultate pozitive vor fi consiliați gratuit. Constănțeni se vor putea testa în centrele Bioclinica din Constanța, de pe bd-ul Aurel Vlaicu, nr. 92, în zona CET și de pe bd-ul I.C. Brătianu, nr. 2-4. În Cernavodă, centrul medical este situat pe str. Medgidiei nr. 1, iar în Năvodari, pe str. Culturii, nr. 1. Unitățile medicale sunt deschise în fiecare zi de luni până vineri, între orele 8.00 și 20.00, iar sâmbăta, programul de funcționare este între orele 8.00 și 14.00.