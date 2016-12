Au început operaţiile celor 6 constănţeni bolnavi de cancer şi obezitate

Au început operațiile celor 6 constănțeni bolnavi de cancer și obezitate

În acest moment este in plina desfasurare workshopul Tehnologia Tri Staple, standard de aur in chirurgia digestiva, eveniment organizat in parteneriat cu Spitalul Clinic Judetean Constanta, Universitatea Ovidius - Facultatea de Medicina, Societatea Romana de Chirurgie, Asociatia Romana pentru Chirurgie Endoscopica, Colegiul Medicilor Constanta si SRC Filiala Constanta. Astfel, cei șase constănțeni care suferă de obezitate morbidă și cancer au intrat în sala de operații, unde medicii vor încerca să le schimbe viața.