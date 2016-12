Atenţie părinţi! / Boala care face ravagii printre copii

Atenție părinți! / Boala care face ravagii printre copii

Trei copii mor în fiecare minut în lume din cauza pneumoniei. Conform statisticilor, pneumonia este principala cauză de mortalitate infantilă. Cu toate acestea ea este o boală ce poate fi prevenită prin imunizare, o alimentație sănătoasă și o corectă informare a părinților. Cu prilejul Zilei Mondiale Împotriva Pneumoniei, mâine, 12 noiembrie, organizații din toată lumea își unesc forțele pentru a transmite un mesaj important: pneumonia ucide mai mulți copii cu vârstă sub cinci ani decât orice altă boală. Mortalitatea infantilă este corelată cu aspecte precum: alimentația deficitară, sărăcia și lipsa de îngrijire medicală. Educarea părinților în direcția adoptării unui comportament preventiv este o componentă esențială a strategiei mondiale de reducere a mortalității infantile, iar imunizarea cu un vaccin îmbunătățit continuu, împotriva pneumococului, Haemophillus influenzae, rujeolei (pojarului) și a tusei convulsive, este cea mai eficientă soluție de prevenție. „Vaccinarea copiilor contra bolilor pneumococice este importantă și din cauza creșterii rezistenței la antibiotice a pneumococului. Bolile aparatului respirator reprezintă principala cauză de deces la copiii cu vârste cuprinse între 0 și 1 an, dar și la cei cu vârste între 1 și patru ani. Sugarii sunt cei mai expuși la bolile pneumococice, în perioada când anticorpii materni nu mai oferă protecție, iar imunitatea proprie le este insuficient dezvoltată. În această perioadă, vulnerabilitatea celor mici este maximă la infecția pneumococică”, a declarat prof. univ. dr. Valeria Stroia, medic primar pediatrie Constanța. Pneumococul este de vinăInfecțiile respiratorii sunt prima cauză de îmbolnăvire a copiilor. Majoritatea acestor infecții sunt produse de virusuri (70-90%), în timp ce bacteriile sunt responsabile de aproximativ 10-20% din îmbolnăviri. Pneumococul este cea mai frecventă bacterie care produce infecții respiratorii la copii. În plus, un procent semnificativ de copii sunt purtători asimptomatici ai acestei bacterii. Febră, frisoane și dureri de cap, primele semne ale infecțieiInfecțiile pneumococice pot fi de tipul pneumoniilor, meningitelor, septicemiilor, otitelor medii acute, sinuzitelor sau bronșitelor. Copilul cu infecție pneumococică prezintă semne și simptome specifice pentru o infecție bacteriană: febră înaltă, de la 39 de grade Celsius, frisoane, tuse, junghi toracic, dureri de urechi, iritabilitate, refuzul alimentației, vărsături, dureri de cap, amețeli. Formele de boală determinate de pneumococ pot fi ușoare, medii sau severe. Gradul de severitate este corelat cu particularitățile imunologice ale gazdei și agresivitatea bacteriei. Copiii și vârstnicii peste 60 de ani reprezintă categoriile de populație cele mai susceptibile la infecțiile pneumococice ca urmare a unui răspuns imun redus.Rezistent la antibioticeInfecția pneumococică poate să determine forme invazive și forme non-invazive de boală. Formele invazive, extrem de grave, uneori mortale, sunt: meningita, pneumonia cu empiem și/sau bacteriemie, bacteriemia febrilă. Manifestările non-invazive sunt reprezentate de pneumonia „comunitară” necomplicată și fără bacteriemie, otita acută medie, sinuzita și bronșita.„Este mai ușor să previi decât să tratezi. În situația în care copilul dezvoltă infecție pneumococică, tratamentul constă în administrarea de antibiotice. În ultimul timp, s-a înregistrat o creștere alarmantă a rezistenței pneumococului la antibiotice. Studiile epidemiologice întreprinse în Ungaria, au evidențiat că 40% dintre serotipurile de pneumococ au dezvoltat rezistență la antibiotice”, mai explică medicul.