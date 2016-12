Atenţie! Medicamentele pentru hepatita C pot reactiva hepatita B

Atenție! Medicamentele pentru hepatita C pot reactiva hepatita B

Agenția Federală Americană pentru Hrană și Medicamente (FDA) atrage atenția asupra terapiei pentru bolnavii de hepatita C și solicită avertismente „black-box” (cel mai strict avertisment pus pe prospectul unui produs) pentru nouă medicamente antivirale care pot reactiva virusul hepatitic B, potrivit specialiștilor fundației Baylor Marea Neagră.Potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal, FDA atrage atenția asupra riscului riscului de reactivare a hepatitei B printre pacienții care au avut această boală și care sunt sub tratament cu medicamente de nouă generație pentru hepatita C.Agenția Federală a declarat că solicită așa-zisul avertisment „black-box” pe etichetele a cel puțin nouă antivirale cu acțiune directă, rprintre care Sovaldi, Harvoni, Viekira Pak și Zepatier. Acesta este cel mai grav avertisment pe care FDA îl poate emite.Potrivit The Wall Street Journal, Agenția susține că în urma administrării acestor medicamente au fost depistate probleme serioase ale ficatului și că în „câteva cazuri” a survenit decesul pacienților. Aceste tratamente pun în pericol bugetul asigurărilor private sau de stat din cauza prețurilor între 54.000 USD și 94.000 USD pentru tratamentul tipic, de 12 săptămâni, pentru un bolnav.Medicamentele de nouă generație pentru hepatita C au rată de succes de 90% comparativ cu 65%, rata medicamentelor mai vechi, care pot fi administrate timp de un an.FDA susține că a identificat 24 de cazuri de reactivare a virusului hepatitic B din noiembrie 2013 până în iulie 2016. Din cazurile raportate, doi pacienți au decedat, iar unul a avut nevoie de transplant hepatic. Reactivarea hepatitei B nu a fost raportat ca un efect advers în timpul studiilor clinice depuse la Agenția Federală americană pentru Hrană și Medicamente pentru avizarea medicamentelor menționate anterior.Site-ul www.fda.gov precizează că profesioniștii din domeniul sanitar ar trebui să evalueze toți pacienții pentru a observa dovezi de infecție cu virusul hepatitic B, din prezent sau din trecut, înainte de a începe tratamentul cu antivirale cu acțiune directă. Agenția sfătuiește ca pacienții să fie monitorizați prin testare pentru a se observa apariția sau reactivarea virusului, în timpul și după finalizarea tratamentului. Deocamdată nu se cunosc cauzele reactivării infecției cu virusul hepatitic B.Pacienții trebuie să spună medicului curant, înainte să fie tratați pentru hepatita C, dacă au în istoricul medical o infecție cu HVB sau alte probleme hepatice.„Nu opriți administrarea antiviralelor cu acțiune directă fără să discutați cu medicul specialist. Oprirea tratamentului prea devreme poate duce la o lipsă de reacție a virusului la anumite medicamente împotriva hepatitei C. Contactați-vă medicul dacă simțiți simptome precum oboseală, slăbiciune, pierderea poftei de mâncare, greață sau stare de vomă, îngălbenirea pielii sau a ochilor sau scaun deschis la culoare, posibile semne ale unei probleme hepatice serioase”, se arată pe site-ul Agenției Federale Americane pentru Hrană și Medicamente (FDA).