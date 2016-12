Atenţie la arsurile solare! Vă pot transforma vacanţa într-un coşmar

Atenție la arsurile solare! Vă pot transforma vacanța într-un coșmar

Oficial, s-a deschis sezonul estival cu multă distracție, vacanță, mare și mult soare. Un soare care ne trimite direct pe plajă pentru un bronz ca din reviste. Dar cu ce preț? Cu arsuri solare, dermatite atopice sau chiar cancer, avertizează specialiștii, mai ales pentru cei care uită să mai plece de pe plajă.Faptul că ne place soarele nu justifică decizia de a face plajă toată ziua, chiar și atunci când temperatura devine insuportabilă. Cu atât mai mult cu cât pielea suferă modificări îngrijorătoare din cauza arsurilor solare sau a efectului alergenic pe care razele îl au asupra ei. Numărul persoanelor care devin pacienții dermatologilor a crescut considerabil în ultimii ani, tocmai pentru că oamenii se expun la soare într-un mod iresponsabil, abuzând astfel de propriul organism.„Faptul că am trecut direct la temperaturi de vară, trecerea fiind bruscă și agresivă, duce la reactivarea bolilor de piele pentru cei care suferă deja de astfel de afecțiuni cum sunt dermatitele atopice, fotodermatozele, adică alergiile la soare, fitofotodermatozele, adică alergiile la soare combinate cu efectul plantelor, urticariile sau psoriazisul și la producerea de arsuri la nivelul pielii pentru cei care se expun fără a-și proteja boala”, a explicat, pentru „Cuget Liber”, dr. Irena Smadea, medic specialist dermato-venerice în cadrul Clinicii ON CLINIC din Constanța.Cremele de protecție solară nu se folosesc doar la plajăPielea trebuie protejată tot timpul și nu doar atunci când mergem la plajă, spune medicul. Cremele ar trebui să devină parte din rutina zilnică de îngrijire a pielii, la fel ca celelalte produse de îngrijire. Zonele expuse în permanență sunt fața, decolteul și membrele, de pe care crema nu trebuie să lipsească niciodată.„Se începe cu fotoprotecția cu spectru fotoprotector sau factor de protecție 30, în cazul persoanelor care nu au probleme și doar au nevoie de protecție în fața soarelui, și se ajunge până la factor de protecție 50 + pentru cei care au probleme. Acesta din urmă este valabil și pentru copii, a căror piele este extrem de sensibilă. În plus, pentru cei aflați la plajă, se recomandă reîmprospătarea cremei la interval de 4 ore și după fiecare baie în mare, chiar dacă pe etichetă scrie că este rezistentă la apă. Nici timpul petrecut pe plajă nu este un subiect de neglijat. Trebuie spus că prima plajă nu trebuie să depășească 10 minute, iar perioada crește progresiv de la o zi la alta cu câte 10-20 de minute. Apoi, pielea are nevoie de 2-3 zile de pauză pentru ca organismul să se obișnuiască.Energia radiației solare se acumulează în timpul vieții de la prima și până la ultima plajă sau expunere la soare, iar acest tip de acumulare nu se mai pierde niciodată. Ea este periculoasă pentru că poate declanșa cancer de piele și chiar scleroză multiplă”, completează dr. Irena Smadea.Sfaturi pentru o vacanță fără grijiAșa cum nu putem neglija recomandările medicului de a avea grijă de pielea noastră, nu putem să nu ne gândim la vremea bună și la zilele libere. Echilibrul depinde însă de noi și stă în toate deciziile pe care le luăm pentru a rămâne sănătoși, ferindu-ne însă de excese pentru a ne bucura din plin de vacanță. Regulile sunt simple și ușor de respectat: stăm la soare cu măsură, ne hidratăm și ne ungem pielea cu creme de protecție.