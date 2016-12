ATENŢIE! FRUCTE OTRĂVITOARE vândute într-o piaţă din Constanţa

ATENȚIE! FRUCTE OTRĂVITOARE vândute într-o piață din Constanța

Un constănțean ce își făcea piața a vrut să cumpere „afine” de la o vânzătoare plasată în văzul tuturor cu o găleată mare de fructe. Când bărbatul a gustat fructele, acesta și-a dat seama imediat că nu sunt afine, ci fructe de boz (soc). Așa că atenție mare de la cine cumpărați fructe și mai ales ce fructe sunt, deoarece unele pot fi otrăvitoare. Mai mult decât atât, bărbatul a cerut ajutorul Poliției Județene, a DSP-ului și OPC-ului, însă fără succes. Acesta a dorit să se răspândească mesajul, ca nimeni să nu mai fie înșelat. Iată ce scrie constănțeanul pe pagina sa de socializare.„Astăzi, 30 octombrie, în jurul orei 08:40 eram prin oborul din Constanța când văd una ce vindea afine. Primul gând al meu a fost de unde dracu afine în noiembrie, proaspete!! Zic de unde ai cules afinele ?! zice ea: de la Vâlcea ... Mă rog ... mă gândesc rapid, cum să vii de la Vâlcea să vinzi în obor o găleata de afine?! am trecut peste asta!! În găleată tot le amestecă și văd că zeama era aproape până sus!! Am cumpărat toată viața afine, dar sucul lor sa fie egal aproape cu fructele, mai puțin probabil ...am trecut și pe asta!! Întreb: Cât dai afinele? - 25 lei kilu'.Zic hai sa gust sa văd cum sunt. Iau 3-4 bobițe le bag în gură, le zdrobesc o părticică mică din zeama ducându-se pe gât restul rămânând pe limbă. Prima reacție a creierului meu a fost să nu simt nimic în prima jumătate de secunda, în a doua simțind ceva uleios după care gura mea sterpezindu-se iar în gât pe esofag simțind cum mă arde!! Instantaneu am scuipat totul urlând acolo la aia : CE FACI BĂĂ, CE VINZI AICI ?! CE SUNT ASTEA ?!!”Textul integral: https://www.facebook.com/focsaciprian/posts/1272091679507629