ATENŢIE! Epidemie de rotavirus la Constanţa! Medicii abia mai fac faţă cazurilor

Situație alarmantă la Constanța! Secția de pediatrie a Spitalului Județean este umplută până la refuz de copii bolnavi de rotavirus. Medicii sunt în alertă și susțin că părinții trebuie să fie riguroși în privința igienei celor mici. Virusul este extrem de virulent și poate provoca complicații grave mai ales în cazul copiilor cu vârsta până în trei ani, avertizează specialiștii.Șefa secției de pediatrie, dr. Cristina Mihai, a declarat ieri că secția de pediatrie a devenit supraaglomerată și că se fac eforturi foarte mari pentru a fi tratați toți copiii care ajung la spital cu infecție de rotavirus. "". Situația este cu atât mai gravă, cu cât, fiecare copil internat are și un aparținător, adică mama. Astfel, s-a ajuns la două sute de persoane, copii și mămici care sunt în prezent internate pe secție.O echipă de specialiști din cadrul DSPJ Constanta, Departamentul de Supraveghere și Serviciul de Control în Sănătate Publică, a început efectuarea unei anchete epidemiologice în cadrul secției de pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Specialiștii DSPJ susțin că printre cazurile semnalate sunt și cazuri de sugari cu simptomatologie digestivă încă de la internare, cazuri care au fost investigate și confirmate de către laboratorul spitalului.Medicii susțin că una dintre cauzele îmbolnăvirii cu rotavirus este igiena precară. De aceea, mare parte dintre cazurile internate la Spitalul Județean provin din familii cu o situație specială. "Mulți dintre cei internați sunt cazuri sociale, care provin din mediul rural și ale căror condiții de trai sunt precare. Virusul are o mare răspândire în astfel de medii și din păcate, copiii ajung la spital când starea lor se agravează. Asta și pentru că medicii de familie din mediul rural nu își fac datoria. Am ajuns să primim și pacienți din localitățile limitrofe și chiar din județele limitrofe, ceea ce face și mai grea activitatea din spital" susține Dan Căpățână, managerul Spitalului Județean.Medicii susțin că igiena este cea mai importantă "armă" împotriva rotavirusului și în general, a tuturor afecțiunilor fie că sunt virale, fie că sunt bacteriene. "Rotavirusul se răspândește pe cale fecal-orală și persistă și peste trei săptămâni pe obiectele infectate. Le recomandăm părinților să fie extrem de atenți în ce privește igiena copiilor. Să dezinfecteze tetinele, lingurițele, castronelele și tot ce utilizează mai ales pentru alimentația copiilor, dar și toate obiectele din casă și din toalete. Din păcate, tratamentul se administrează doar intra-spitalicesc pentru că se face intravenos. În plus, copiii trebuie ținuți sub observație medicală pentru a interveni în cazul complicațiilor", completează dr. Cristina Mihai. Mai mult, medicul le recomandă părinților să nu își expună copiii în mediii aglomerate, să nu primească în casă persoane bolnave și la primele simptome de boală să se adreseze de urgență medicului de familie. În acest fel, evită spitalizarea și tratează boala din fază incipientă.Rotavirusul este o afecțiune care se manifestă prin febră foarte mare, vărsături, diaree și stare generală proastă. Acest virus se transmite pe cale fecal-orală, mai ales de la toaletele nedezinfectate. Persistă pe obiectele infectate și până la trei săptămâni și poate produce o serie de complicații grave.