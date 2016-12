Astmul, o problemă tot mai frecventă în rândul copiilor

Peste 300 de milioane de oameni din toată lumea sunt diagnosticați cu astm bronșic, dintre care aproape 30 de milioane sunt europeni. În țara noastră, prevalența bolii se estimează undeva între 4 și 6 procente și este în continuă creștere, mai ales în rândul copiilor. Medicii pneumologi subliniază că depistarea astmului trebuie făcută la timp, pentru putea a ține boala sub control.Astmul este una dintre cele mai frecvente boli cronice de la ora actuală și continuă să afecteze din ce în ce mai multe persoane și în special copii. Deși specialiștii nu pot spune cu exactitate care este cauza declanșării astmului, această afecțiune este favorizată, în principal, de factorii genetici și de diverși alergeni prezenți în aerul pe care îl respirăm.Sufocarea sau lipsa de aer are loc în momentul în care intrăm în contact cu praf, microbi, mucegai, păr de animale sau noxe emanate de diverși factori poluatori. Odată pătrunse în organism, acestea provoacă inflamarea și îngustarea căilor aeriene, ceea ce duce la senzație de sufocare.Jumătate dintre copiii cu astm se pot vindeca până la adolescențăLa cei mai mulți dintre bolnavii de astm, cauza bolii este o alergie la unele particule din aer, dar nici până în prezent nu este foarte clar de ce unele persoane dezvoltă această alergie, în timp ce altele nu au nicio reacție. „Nu se cunosc foarte bine cauzele declanșării astmului bronșic, dar există, totuși, o predispoziție genetică. Cu toate acestea, sunt persoane care fac astm din cauză că au moștenit boa-la de la rude, dar sunt și astmatici fără astfel de probleme în familie. Există, însă și factori externi care pot sensibiliza bronhiile și pot de-clanșa crizele de astm. Este vorba despre alergeni precum praful sau mucegaiul”, ne-a explicat dr. Vera Eniko Pall, medic pneumolog la cabinetul Verasante din Constanța.Potrivit dr. Pall, astmul este o boală inflamatorie cronică a căilor aeriene manifestată prin lipsa de aer, care poate apărea la orice vârstă. „De cele mai multe ori, ast-mul debutează în timpul copilăriei. Există un tip de astm la copii care are șanse de vindecare de 50% până la vârsta pubertății. La adulți, astmul poate debuta și mai târziu, până în 35 - 40 de ani”, a mai spus pneumologul.Spirometria, esențială în depistarea astmului Cea mai eficientă și corectă diagnosticare a astmului se face cu ajutorul unui aparat numit spi-rometru, prin care se verifică respirația fiecărui pacient în parte. Dr. Pall a subliniat că spirometria este foarte importantă în depista-rea acestei boli. „Tratamentele pentru astmatici nu se pot reco-manda fără o spirometrie și un test bronhodilatator. Prin acest test se poate stabili diagnosticul de astm bronșic. Cel mai bine ar fi ca aceste analize să fie efectuate într-un cabinet de pneumologie”, a adăugat medicul.Totodată, pacienții care au fost deja diagnosticați cu astm ar trebui să facă cel puțin 2 - 3 spirometrii în fiecare an pentru a putea urma un tratament corespunzător stării de sănătate în care se află. „Eu le recomand pacienților mei câte o spirometrie o dată la trei luni. Cei care ignoră aceste analize riscă să scape boala de sub control sau din contră, să continue tratamentul fără să mai fie nevoie”, a spus dr. Pall.Astmaticii pot practica sport fără problemeDacă în urmă cu patru decenii, bolnavii de astm riscau să își piardă viața la fiecare criză de respirație din lipsa tratamentelor adecvate, la ora actuală există noi medicamente care îi ajută pe astmatici să trăiască o viață normală. „În zilele noastre, tratamentul este foarte bun, eficient și ușor de administrat. Trebuie subliniat faptul că tratamentul inhalator modern nu dă dependență și poate fi aplicat atât copiilor cât și adulților, cu condiția să fie monito-rizat în permanență”, a spus dr. Vera Pall.Cât despre efortul fizic, pneumologul a afirmat că bolnavii de astm care își respectă tratamentul recomandat de medic nu ar avea de ce să aibă probleme. „În general, în privința sportului nu există restricții pentru bolnavii de astm. Copiii aflați sub tratament se comportă ca orice copil sănătos și tolerează efortul fizic. Există un singur tip de astm, cel de efort, care este întâlnit foarte rar, în care criza se declanșează în urma activității fizice intense”, a explicat dr. Pall.Cum pot fi evitate crizele de astmConform sfaturilor medicilor, persoanele care suferă de astm trebuie să evite intrarea în contact cu diverși alergeni care să favo-rizeze crizele, cum ar fi praful, mucegaiul și alte substanțe la care prezintă o sensibilitate mai mare. „Astmaticii nu ar trebui să stea în aburi, iar cei alergici la deodorantele de cameră sau detergenți trebuie să fie expuși cât mai puțin la astfel de produse. De asemenea, în casă ar trebui să fie cât mai puține perdele și pături în care se poate strânge mult praf”, a menționat medicul.Dr. Vera Pall ne-a mai spus că fiecare pacient cu astm este instruit în cabinetele de pneumologie cum să reacționeze în timpul unei crize de astm. „În cazul unei crize, pacientul trebuie să ia legătura cu medicul pneumolog, sau în situațiile mai grave, să cheme ambulanța”, a spus dr. Pall.