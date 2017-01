Astmul bronşic poate fi controlat

Astmul bronșic poate fi controlat

Societatea Română de Pneumologie sărbătorește astăzi Ziua Mondială a Astmului. Acesta este un eveniment de popularizare și conștientizare a unei afecțiuni cu prevalență în continuă creștere și cu implicații economice și sociale extrem de serioase: astmul bronșic. Sloganul sub care se desfășoară Ziua Mondială a Astmului de anul acesta, „Îți poți controla astmul!”, este o continuare a temei introduse în 2007, un mesaj pozitiv, care insistă asupra faptului că, atunci când pacienții, medicii și societatea își unesc eforturile, obiectivul de control al astmului poate fi atins. Comitetul executiv al GINA (Global Initiative for Asthma – Inițiativa Globală pentru Astm), promotorul la nivel internațional al evenimentului, a ales tema controlului afecțiunii tocmai pentru a sublinia faptul că astmul bronșic tratat corect nu-l va împiedica pe pacient să aibă o viață normală, activă. Conform strategiei GINA din 2009 pentru controlul și prevenția astmului, o persoană al cărui astm este controlat este o persoană care nu are nici un fel de simptome (sau simptomele sunt minime), nu se trezește noaptea din cauza astmului, nu are nevoie (sau are nevoie foarte rar) de medicație de salvare, poate să facă efort fizic sau să practice sporturi, are funcția pulmonară normală (sau aproape de normală) și nu are crize astmatice (sau aceste crize sunt foarte rare). O viață normală Depistarea precoce a astmului permite, pe termen lung, atingerea unui nivel de control bun pentru majoritatea pacienților. Cu toate acestea, în multe regiuni ale globului acest obiectiv rămâne de neatins. „În 2004 a fost publicat raportul Global Burden of Asthma Report, o compilație de date despre prevalența și impactul astmului în întreaga lume. Raportul a demonstrat că există o frecventă lipsă de control a astmului și a identificat, de asemenea, și o serie de bariere care împiedică atingerea acestui obiectiv realizabil”, afirmă prof. univ. dr. Florin Mihălțan, președintele Societății Române de Pneumologie. Din păcate, încă, astmul este diagnosticat foarte târziu, ajungându-se la limitarea activităților și a obiceiurilor sau stilului de viață, internările și vizitele la camera de gardă sau în unitățile de urgență și chiar decesul cauzat de astm. Creștere alarmantă a cazurilor Prin campania pe care a organizat-o cu acest prilej, Societatea Română de Pneumologie încearcă să educe publicul larg cu privire la modalitățile de control și prevenție a astmului și să demonstreze că diagnosticarea cu astm nu trebuie să însemne că pacientul va duce o viață sedentară în care vizitele la camera de gardă fac parte din rutina zilnică. Medicii se arată îngrijorați de creșterea alarmantă a cazurilor de astm în România și doresc, prin campaniile de mâine, să arate că astmul este o boala cronică ce afectează grav indivizi, familii și, în final, societatea.