Astăzi este ziua de lupta împotriva hepatitelor

România este a patra țară din Europa în topul deceselor cauzate de afecțiunile hepaticeEste nevoie de un plan național integrat pentru a răspunde problematicii hepatitelor virale!La nivel mondial: 10 – 20% din persoanele cu hepatită cronică C dezvoltă ciroză hepatică, 1 – 5% din persoanele cu hepatită cronică C dezvoltă cancer hepatic, Cancerul hepatic este al cincilea cancer ca frecvență la om, virusul hepatitei B fiind al doilea agent cu potențial oncogen după tutun.Virusul hepatitei B este responsabil de 70% dintre cancerele hepatice. Vineri, 28 iulie, în întreaga lume este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) consideră că această zi reprezintă o bună oportunitate pentru a atrage atenția asupra necesității implementării strategiei privind hepatitele virale, reiterându-și intenția de a ajuta statele membre pentru atingerea obiectivului privind eliminarea hepatitelor.„Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO) susține mesajul OMS. Considerăm că este esențial ca reprezentanții autorităților, ai comunității medicale și ai pacienților să ajungă la un consens în ceea ce privește recunoașterea hepatitei ca problemă de sănătate publică și să agreeze asupra unui plan de acțiune național. Un pas important ar fi intensificarea acțiunilor de prevenție și screening, asigurarea accesului la terapii inovatoare, fără discriminare”, a declarat Marinela Debu, președinte APAH-RO.Hepatita este o boală infecțioasă care afectează 325 de milioane de persoane (statistici OMS, 2015). În România, conform estimărilor specialiștilor, peste 800.000 de persoane sunt infectate cu virusul hepatitei B, în timp ce aproximativ 600.000 suferă de hepatita C. România este a patra țară din Europa în clasamentul deceselor cauzate de afecțiunile hepatice.Despre subiectul hepatitelor virale, prevenție, diagnosticare și tratament, se va vorbi în cadrul evenimentelor organizate de APAH-RO, la nivel național, în perioada 28 – 29 iulie. Calendarul evenimentelor include:Evenimentul public de informare a populației denumit “Biblioteca vie”, organizat sâmbătă, 29 iulie, în Parcul Copou (Iași), între orele 17.00 și 19.00 (cu participarea prof. Vasile Drug, vicepreședintele Colegiului Medicilor, filiala Iași).Conferința de presă organizată la Cluj, vineri, 28 iulie, la ora 12.00, în Sala Albastră din cadrul Clinicii Medicale III (cu participarea Prof. Univ. Dr. Vasile Andreica, UMF Cluj).Acțiuni de informare prin care voluntarii APAH-RO vor împărți pliante și vor răspunde la întrebări în orașele Alexandria, Brașov, Turda, Iași, Giurgiu și BucureștiPentru a atrage atenția asupra problematicii hepatitelor virale, APAH-RO a desfășurat, în luna iulie, o serie de activități în toată țara: întâlniri cu autoritățile și specialiștii români și străini în scopul identificării de soluții și implementării unui plan național integrat pentru gestionarea hepatitelor, campania online „NO-hep, povestea care te inspiră să lupți”, trei crosuri, organizate la București, Brașov și Ploiești (22 iulie 2017) sub denumirea „Împreună pentru 2030”. Donațiile strânse în urma crosurilor vor fi folosite pentru testarea gratuită a oamenilor din zonele defavorizate, iar o parte din sponsorizările primite au fost donate copiilor cu hepatită din mai multe spitale din țară.